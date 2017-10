Lewis Hamilton gana en Japón y toca el Mundial con los dedos

¡Y esto ha sido todo! El final del Mundial está cada vez más cerca. Con tan solo 4 grandes premios por delante, Japón ha roto las esperanzas de Ferrari y reafirmado las de Mercedes. En dos semanas podríamos tener un nuevo Campeón del Mundo. La próxima cita será el 20-21-22 de octubre en el Gran Premio de EEUU en el Circuito de Austin. ¡Gracias por compartirlo con nosotros, en Vavel F1!

La victoria de HAM y el abandono de VET, acercan muchísimo al inglés al mundial. En el próximo GP, si HAM gana y VET queda 6º o peor, Lewis Hamilton ganará el mundial de 2017.

VER ha acabado en 2ª lugar y RIC ha aguantado esa 3º posición, consiguiendo otro doblete para Red Bull.

53/53. ¡¡LEWIS HAMILTON GANA EL GP DE JAPÓN!!

52/53 VER está pegado a HAM

52/53. Dirección de carrera anuncia que investigará a ALO por ignorar banderas azules

52/53. BOT a 1,3s de RIC. Lucha por el podio hasta el final.

51/53. ALO está a las puertas de los puntos. El español va más rápido que MAS.

50/53. PER está cerca de su compañero y pregunta que está haciendo OCO.

50/53. ¡Bandera verde! Quedan 3 vueltas para el final y parece que HAM se va a llevar otra victoria más a casa.

49/53. Virtual Safety Car en pista

48/53. Se le ha pinchado la rueda delantera a STR, se ha ido largo y se queda parado en pista. Casi se lleva a un Red Bull en pista

47/53. ¡BANDERA AMARILLA!

46/53. ALO está 11º y se acerca a MAS que está rodando lento.

45/53. VER sigue sin descolgarse de HAM, aunque la distancia ha aumentado. 2,8 segundos separan al holandés de HAM.

44/53. MAG adelanta a MAS, con un adelantamiento muy agresivo. Se han tocado los 2 monoplazas.

42/53. HUL abandona, no pueden arreglarle el DRS. Una lástima después de una carrera con una estrategia atípica.

42/53. Se le queda el DRS abierto a HUL.

42/53. El francés de Toro Rosso pide parar después de hacer un plano en su neumático.

41/53. HUL, que ya ha entrado a boxes, adelanta a GAS.

40/53. PER pregunta si puede adelantar a OCO, pero desde el muro le dicen que no.

40/53. HAM empiez a apretar y marca récord en el primer sector.

38/53. VER sigue recortando tiempo a HAM y está a 2.1 segundos

36/53, MAS está haciendo tapón y MAG le intenta adelantar y no puede.

35/53. Vuelve a entrar a boxes VAN.

35/53. Los únicos que no han entrado a pista son los 2 pilotos de Renault.

34/53. ALO está intentando adelantar a STR, pero la falta de potencia del McLaren le está complicando las cosas.

33/53. RAI adelanta a HUL por la 5º posición.

33/53. VER está a 2,8 de HAM, mientras BOT hace la vuelta rápida.

32/53. VER pregunta si sus neumáticos están bien y le contestan que sí. HAM comenta que está sufriendo con sus neumáticos traseros.

31/53. BOT sale detrás de RIC y se pone 4º. Él y RAI son los únicos con neumático súper blando en pista.

30/53. Entra BOT a boxes.

30/53. Pequeña pasada de frenada para BOT

30/53. RAI entra a boxes y sale justo por delante de los Force India en 6º lugar.

29/53. BOT deja pasar a HAM y pone tierra de por medio entre él y VER.

29/53. HAM se queja de BOT por la radio, ya que VER se cerca al inglés.

28/53. BOT, con una estrategia distinta a la de sus rivales, todavía no ha entrado a boxes. El finlandés va con blandos con 31 vueltas.

28/53. ALO entra a boxes y sale 14º en una parada sin problemas.

26/53. Pequeño susto para HUL, que se sale de pista al bloquear el neumático delantero

26/53. Entra RIC a boxes. Parada sin problemas para el australiano.

25/53. PER intenta adelantar a PAL que rueda mucho más lento que él, al final lo consigue.

24/53. Anuncian desde Ferrari que VET ha abandonado por un problema en la bujía.

24/53. Para rápida y sin problemas para HAM

23/53. Ahora llaman a HAM a boxes.

23/53 Entra VER y sale justo por delante de RAI

22/53. Entra OCO a cambiar neumáticos y sale por detrás de ALO.

21/53. RAI ha conseguido adelantar a PER.

20/53. La carrera ya está estabilizada y ahora jugará un gran papel la degradación de los neumáticos. En breve, empezarán a entrar a boxes los de arriba.

19/53 corta bandera amarilla en el sector 3

18/53. Empieza el baile de paradas con MAS y WIlliams.

17/53.PAL persigue a GAS por la 11º posición.

14/53. RAI adelanta fácilmente a MAS y se sitúa en 7º posición.

14/53. HAM ha ampliado la distancia con VER, que ya está a 4 segundos.

13/53. ALO está ahora mismo 14º. No está siendo un buen inicio de carrera para McLaren-Honda. VAN ha pasado de salir 9º a estar 16º. Es la última carrera de los ingleses en casa de Honda.

12/53. BOT adelanta a OCO sin problemas.

11/53. Informan desde Toro Rosso que SAI tenía un pinchazo lento en uno de sus neumáticos. Eso ha podido contribuir al golpe del español.

11/53. ¡Buen adelantamiento de RIC a OCO!

10/53. Dato importante: Gracias al abandono de VET, HAM podría ganar ya el mundial en EEUU.

9/53 RIC persigue a OCO que es claramente más lento que él

9/53. Accidente de Ericsson!! Virtual Safety Car en pista!

9/53. ¡BANDERA AMARILLA!

7:16. Dentro del equipo Haas estarán en tensión, sus dos pilotos se enfrentan en pista. MAG va por delante de GRO

7:15. VER sigue atacando a HAM y ya está a un 1.5 segundos de HAM. ¿Se repetirá lo sucedido en Malasia?

7:13 STR ha tenido una pequeña salida de pista, sin más importancia. Es posible que tenga problemas en su monoplaza

7:12. ¡¡Se retira VET!! Tremendo golpe para las opciones a ganar el mundial.

7:11. VET sigue con problemas, ahora es PER quien le adelanta!

7:11. Se marcha el coche de seguridad!

7:10. RAI ha perdido posiciones y está 14ª

7:10. El mejor de la salida ha sido OCO, que está ahora mismo tercero.

7:09. Error de SAI que pierde el coche en la primera curva y acaba en el muro. Una pena que el español acabe así su tiempo en Toro Rosso.

7:08. Salida espectacular llena de acción!! RAI ha tenido un susto con HUL.

7:07. SAFETY CAR! Se retira Carlos Sainz por su toque en la salida

7:07 VET anuncia por la radio que tiene falta e potencia!!

7:06. Susto para SAI que se sale y gran adelantamiento de VER a OCO.

7:06. HAM sale bien y aguanta a VET, los dos pilotos de Red Bull muy juntos, pero RIC pierde posición con OCO.

7:05. ¡SEMÁFORO VERDE! Empieza el GP de Japón!!

7:03. ALO y SAI salen desde el final de la parrilla también por penalizaciones por cambio de motor

7:02. RAI y BOT tienen penalización de 5 posiciones pos cambio de caja de cambios.

7:00. Arrancan los motores y empieza la vuelta de calentamiento.

6:59. Está será la última carrera de Jolyon Palmer en Fórmula 1 y la última de Carlos Sainz antes de ir a Renault.

6:58. Pequeño susto en el coche de Vettel. Se ha visto a los mecánicos de Ferrari trabajar en la parte de su motor, pero todo parece que marcha bien.

6:55. ¡Buenos días lectores de Vavel! En apenas 5 minutos se apagarán los semáforos en Suzuka.

Lewis Hamilton hizo historia ayer durante la clasificación y batió el récord del circuito japonés de Suzuka con un tiempo de 1:27.319. Su compañero de equipo consiguió el segundo puesto, pero saldrá sexto por culpa de una penalización de 5 lugares. Sebastian Vettel saldrá segundo, justo por delante de su ex-compañero de equipo, Daniel Ricciardo. El australiano tendrá a su lado al último ganador del Gran Premio de Malasia, Max Verstappen. El finlandés de Ferrari, también con penalización, saldrá 11ª, justo por detrás de Fernando Alonso. Carlos Sainz, que hizo su última clasificación con Toro Rosso, saldría desde la 15º posición si no fuera por la penalización de 20 puestos por cambio de motor. El GP de Japón de F1 2017 en vivo será apasionante.

Fuente: Getty Images

La meteorología permitió que, esta vez sí, la tercera y última sesión de clasificación se llevara a cabo con normalidad. Aunque sin lluvia, los libres 3 fueron la sesión más accidentada del fin de semana. Valtteri Bottas y Kimi Räikkönen probaron los muros del Circuito de Suzuka. Aunque ambos pilotos salieron indemnes de sus accidentes, sus coches no corrieron la misma suerte y, tanto el finlandés de Ferrari como el de Mercedes, tienen una penalización de cinco puestos para la carrera por cambiar sus respectivas cajas de cambios.

Los segundos entrenamientos libres del Gran Premio de Japón no sirvieron para mucho. La lluvia no dejó de caer durante toda la sesión, lo que provocó que muchos pilotos se quedaran en sus garajes. Durante el fin de semana no se esperaba más lluvia, así que no tenía sentido que los pilotos tomaran riesgos.

Fuente: Getty Images

Los libres 1 no dejaron las cosas claras. Los seis primeros puestos están ocupados por los equipos más potentes del campeonato; Ferrari, Mercedes y Red Bull. Entre ellos no hay grandes distancias, así que la clasificación va ha ser clave para el desarrollo de la carrera. El mejor piloto del resto fue Esteban Ocon, seguido de Nico Hülkenberg, cuyos coches se adaptan bien al trazado de Suzuka. Fernando Alonso acabó en la 12º posición, pero dijo que estaba satisfecho con el comportamiento del coche. Carlos Sainz sufrió un accidente que causó la salida de la bandera roja. El español penalizará 20 posiciones, por cambio de motor, aunque está sanción ya la tenía antes del accidente. Su carrera, por tanto, será complicada.

Max Verstappen después de ganar en Malasia. Fuente: Getty Images

El Gran Premio de Malasia fue una carrera trepidante de principio a fin. Max Verstappen, que salía en segunda posición, consiguió arrebatarle a Lewis Hamilton la primera posición nada más empezar la carrera. El holandés dominó todas las vueltas y se llevó su primera victoria de la temporada y la segunda de su carrera. Red Bull hizo doblete con Daniel Ricciardo que protagonizó una gran batalla con Valtteri Bottas, que acabó cuarto. Sebastian Vettel remontó hasta la quinta posición, aunque se quedó con ganas de más. Su Ferrari no llegó a boxes, ya que tuvo un accidente con Lance Stroll en la vuelta de llegada a boxes. Carlos Sainz tuvo que abandonar por problemas mecánicos.

La lluvia hizo acto de presencia durante los segundos libres del viernes, aguando, nunca mejor dicho, el panorama. Los equipos casi no salieron a pista, ya que no se espera más lluvia durante el fin de semana. Durante el día de hoy no brillará el sol, pero no lloverá. Se espera una temperatura de 22ºC. El sol sí que aparecerá el día de la carrera, lo que provocará que aumente la temperatura hasta 27ºC.

El récord de victorias de un circuito mítico lo tenía que tener un piloto mítico, Michael Schumacher. El récord de la vuelta más rápida en carrera lo tiene el piloto de Ferrari, Kimi Räikkönen y lo consiguió en 2005 con un tiempo de 1:31.540. Su excompañero en Ferrari, Felipe Massa ostenta el título de la vuelta más rápida en clasificación y lo consiguió en 2006 con un tiempo de 1:29.599.

Mapa del Circuito de Suzuka. Fuente: Getty Images

​El Circuito de Suzuka es una de las pistas míticas e históricas del calendario del Mundial de Fórmula 1. El trazado nipón tiene 5.807 metros y los pilotos tendrán que dar 52 vueltas alrededor de las 14 curvas de la pista el domingo. Un punto crítico del fin de semana serán los frenos, ya que en Suzuka su desgaste es muy alto y podría jugar una mala pasada. Sin embargo, es una pista rápida y los pilotos mantienen el acelerador apretado durante el 70% de la vuelta.

¡Buenos y tempranos días a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión de la carrera del GP de Japón en vivo. La carrera tendrá lugar a partir de las 7:00 horas.