Lewis Hamilton: "La gente dice que tenemos el mejor coche, pero no lo tenemos"

Fotografía: Redes Sociales Mercedes-AMG F1

Lewis Hamilton ha tenido un fin de semana algo complicado con el ritmo de su monoplaza. Pero Hamilton ha decidido pensar en el campeonato y no arriesgar tanto como de costumbre, a pesar de eso ha logrado pasar línea de meta en la segunda posición.

Lewis ha querido dar la enhorabuena a Max por la gran carrera que ha hecho hoy, pero también ha querido dar las gracias a la afición de este Gran Premio, ya que esta será la última vez que disfruten en este circuito del espectáculo de la Fórmula1.

"Quiero dar la enhorabuena a Max, ha realizado un trabajo fantástico hoy, y quiero dar también las gracias a la afición, creo que es el mayor número de gente que hemos tenido aquí en Malasia y realmente necesitábamos esto. Es una de las mejores carreras del año y necesitábamos vuestro apoyo”, explicaba el de Mercedes desde el podio.

El actual líder del Mundial ha conseguido defender la Pole en los primeros metros, pero no ha podido luchar contra el asombroso ritmo de Max Verstappen, quien le ha arrebatado la primera posición en la vuelta cuatro: "Ha sido una carrera dura. Obviamente, Red Bull estaba por encima de nosotros hoy, pero nos encanta correr en esta pista, es un circuito muy complicado", reflexionaba Hamilton.

Fotografía: Redes Sociales Mercedes-AMG F1

"Sabíamos que no teníamos un coche rápido. El delta era de ocho décimas con Ferrari y de cinco o seis contra los Red Bull. Realmente tuve que tomar una decisión cuando Max se estaba acercando. Tomé la decisión de no arriesgar, porque él iba a darlo todo ya que no tiene nada que perder, mientras que yo tenía cosas que perder", ha destacado el británico en relación al adelantamiento de Verstappen en la primera curva”, explicaba Lewis.

El de Mercedes también ha querido explicar cómo se siente y como ha visto a su monoplaza durante toda la carrera: "Me siento bien, pero obviamente tenemos trabajo que hacer en el coche. Obviamente, este fin de semana el ritmo no ha estado ahí. Aún tenemos trabajo que hacer, quedan más carreras por delante y en algunas van a ganar ellos, así que tenemos que seguir empujando. Al final del segundo 'stint', el coche parecía ir mejor, pero seguía teniendo muchos problemas en algunas curvas. No creo que tuviéramos el ritmo. No podemos hacer nada, así es el coche. La gente dice que tenemos el mejor coche en general, pero no lo tenemos”, zanjaba el líder del campeonato Lewis Hamilton.