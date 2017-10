Max Verstappen: "Ha sido una victoria emotiva"

Fotografía: Twitter RedBull Racing

Para Max Verstappen está temporada está teniendo muchos altibajos, pero hoy en el GP de Sepang ha demostrado que puede estar entre los mejores, esta ha sido su primera victoria de la temporada y la segunda como piloto de F1. Max se colocaba segundo en la salida gracias a la ausencia de Kimi en parrilla. El de RedBull ha presionado a Lewis Hamilton hasta que finalmente y sin ningún tipo de complicación, lograba en un ataque por el interior en la curva 1 al inicio la cuarta vuelta, quitándole la posición al líder del campeonato Lewis Hamilton. Tras esto, ya nadie le ha podido quitar la primera posición al holandés.

"Creo que desde el primer momento las sensaciones con el coche eran muy buenas. Vi a Lewis sufriendo con la tracción, así que usé mis baterías todo lo que pude. Por supuesto, él tenía mucho más que perder que yo en el campeonato, así que me tiré en la primera curva", ha explicado en la ceremonia de podio.

La victoria de hoy ha sido muy dulce y hace un paréntesis a la mala temporada que hasta ahora Verstappen estaba teniendo. El holandés se encuentra sexto en el campeonato a 84 de su compañero de equipo Daniel Ricciardo.

"Especialmente por la temporada que he tenido, creo que esta victoria ha llegado en un momento muy bueno, he llegado aquí de lejos junto a mi padre y también gracias a la ayuda de Red Bull”, zanjaba Max.

Fotografía: Redes sociales RedBull Racing

Pero Vertappen también ha querido destacar lo bien que se ha sentido hoy encima de su monoplaza, y ha explicado lo bien que ha funcionado durante toda la carrera su coche.

"Desde ese momento he podido hacer mi propia carrera. El coche ha funcionado de forma increíble, tenía ritmo y he ido aumentando más y más de velocidad, es increíble. Es una carrera dura, pero es increíble ganar. Me he cansado un poco, pero quizá necesitaba un poco más de estrés al final. El coche ha ido muy bien. El equipo estaba un poco nervioso diciéndome qué cosas podía cambiar en el equilibrio, pero ha ido bien", comentaba Max.

Está victoria ha sido muy importante para el holandés, y seguro que siempre la mantendrá en el recuerdo, ya que este fin de semana también ha celebrado su veinte cumpleaños.

"Especialmente por la temporada que he tenido, creo que esta victoria ha llegado en un momento muy bueno, he llegado aquí de lejos junto a mi padre y también gracias a la ayuda de Red Bull. Ha sido una victoria emotiva. Creo que mi padre, cuando dejó la F1, paró por completo y puso todos sus esfuerzos en mí, para convertirme en la persona que soy hoy, por eso es tan especial", explicaba Verstappen.