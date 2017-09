Carlos Sainz: "Intentaremos darlo todo para entrar en los puntos"

Google Plus

Fuente: Scuderia Toro Rosso

Carlos Sainz ha sido la cruz en esta jornada de clasificación para la armada española. El madrileño se quedó fuera de entrar entre los diez primeros y terminó la sesión en decimocuarto lugar, solo por delante de su compañero debutante Pierre Gasly. A pesar del mal resultado, Carlos está satisfecho con el trabajo realizado por el equipo y admite que su meta en la carrera de mañana será trabajar duro para conseguir meterse en la zona de puntos.

Admite por un lado que el resultado obtenido este sábado es justo: "No nos podemos quejar del resultado obtenido, porque durante todo el fin de semana hemos clasificado del 14º para abajo" explicó Sainz, que no observa diferencias entre los neumáticos utilizados durante la sesión y que ha sido muy dfícil encontrar el reglaje idóneo para competir al máximo nivel: "La diferencia entre el blando y el superblando no es muy grande. Ninguno de los dos te da un segundo extra por vuelta como ocurre con el neumático ultrablando, precisamente el superblando es difícil hacerlo funcionar y hoy nos ha costado a todos por igual encontrar un reglaje idóneo, por lo que tampoco es una excusa para quejarnos".

De cara a la carrera, el próximo piloto de Renault en 2018 subrayó que hacer una buena salida, más una parada rápida y en condiciones, es de vital importancia para aspirar a entrar en los puntos. El de Toro Rosso es consciente de ello: "No lo sé. Dependerá de la salida. Iremos a darlo todo en la salida, ya que todo el mundo irá a una parada y ahí veremos que podemos hacer". explicó Sainz, cuyo bólido no termina de ajustarse bien a las exigentes características del trazado malayo.

Por último, ha hecho alusiones a las duras condiciones climatológicas a las que están sometidos los pilotos, aunque asegura el propio Carlos que está acostumbrado a competir preparado de esta manera: "Hace bastante calor, aunque en el coche se va bien. El aire a 300 kilometros por hora no viene nada mal" sentenció.