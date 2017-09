Previa de Sauber en el GP de Malasia: la calma frente a la tempestad que se avecina

Fuente: Getty Images

No son tiempos fáciles precisamente para Sauber. La escudería más débil de toda la parrilla afronta un Gran Premio en el que, a no ser que la lluvia haga acto de presencia el fin de semana y pueda darse alguna carambola en carrera, están predestinados a sufrir de lo lindo en un circuito que castiga a los bólidos cuya unidad de potencia no se caracteriza precisamente por ser potente y dar garantías suficientes de fiabilidad, y sobre todo, que la velocidad punta no es su punto fuerte.

Los de Hinwil no saben que es puntuar desde hace seis carreras, y acumulan casi medio campeonato sin que sus dos monoplazas superen con creces la Q1 en calificación. Por otro lado, la continuidad de sus dos pilotos está muy en entredicho. Mientras se desconoce por completo el futuro de Pascal Wehrlein, en el caso de su compañero Marcus Ericsson tampoco está garantizada su presencia en el box de Sauber, tal y como lo ha reconocido el jefe del equipo, Fréderic Vasseur. A pesar de todo esto, el último clasificado en el Mundial de Constructores trae una novedad de cara al fin de semana. Charles Leclerc se subirá al coche del sueco en la primera sesión de entrenamientos Libres 1.

Pascal Wehrlein durante el GP de Singapur. Fuente: Zimbio

Marcus Ericsson reconoce el arduo trabajo que tendrán que realizar en un trazado de enorme dificultad para su monoplaza, además de que necesitará darlo todo para poder dar la sorpresa y calificar bien el sábado para optar a un gran resultado para sus intereses el domingo: "Malasia será de nuevo una carrera dura para nosotros, con unas condiciones calurosas y con mucha humedad. La pista es una de las más desafiantes del campeonato, con curvas rápidas y lentas, por lo que debemos tratar que los neumáticos entren en calor lo más rápido posible".

Por su parte, Pascal Wehrlein también hace especial hincapié en el clima y en el comportamiento de las gomas para el fin de semana ante la elevada humedad que hay en el circuito: "Tengo muchas ganas de que llegue el Gran Premio de Malasia. Al igual que en Singapur, la temperatura y la humedad son muy altas, por lo que será un desafío enorme tanto físicamente como técnicamente por la gestión de los neumáticos. Otro aspecto esencial es lo impredecible que es el clima" espetó.