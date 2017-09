Previa de Toro Rosso en el Gran Premio de Malasia: Prueba de exigencia para los pupilos de Tost

Google Plus

Fuente: Zimbio

En Singapur vimos lo mejor de Toro Rosso ayudado de las condiciones adversas que se dieron durante la carrera. Tan solo pudieron llevar a la meta un coche, el de Carlos Sainz, pero acompañado de un gran puñado de puntos. El madrileño consiguió el mejor resultado de su carrera quedando en cuarta posición aprovechando los abandonos de Max Verstappen, Kimi Raikkonen y Sebastian Vettel y sobre todo las ventajas del Toro Rosso sobre mojado. Mientras Daniil Kvyat tuvo que abandonar por un accidente.

Esa hazaña quedó olvidada en la mañana del martes. Toro Rosso anunciaba la destitución de Daniil Kvyat por sus malos resultados cosechados desde que bajó a la escudería filial de Red Bull, ya que fue sustituido por Verstappen tras el GP de Rusia de año 2015. Pierre Gasly será el nuevo compañero de Carlos Sainz. El francés ya se subió a un Fórmula Uno en los test de Barcelona del año 2015 completando 131 vueltas con el Toro Rosso. El joven de 21 años ganó en 2015 la GP2 Series logrando cuatro victorias y nueve podios con el equipo italiano Prema derrotando a su compañero Antonio Giovinazzi, que también luchaba por dicho campeonato.

Imagen de los mecánicos de Toro Rosso con Carlos Sainz en el pasado GP de Singapur. Fuente: Twitter Toro Rosso

Este 2017, Gasly ha corrido en la Super Fórmula Japonesa con el Team Mugen consiguiendo victorias en Motegi y Autopolis. También participó en la Formula E sustituyendo en dos carreras a Sebastian Buemi en las que clasificó cuarto y séptimo respectivamente. Gasly ya ha hablado: “Quisiera agradecer a todos aquellos que me han hecho tener esta gran oportunidad para mi carrera, especialmente Red Bull, el Dr. Helmut Marko y la Scuderia Toro Rosso... esta es una gran oportunidad para mí. Voy a esforzarme al máximo, junto con la Scuderia Toro Rosso en las próximas carreras”. Parece que no habrá más cambios, Carlos Sainz no dejará Toro Rosso hasta el año 2018, que se marchará a Renault, y Gasly ocupará ese asiento hasta final de temporada y seguramente se mantenga el próximo año.

Ante el debut de Gasly, Sainz tratará de luchar por entrar en los puntos y quien sabe, si repetir esa fantástica cuarta posición de Singapur, aunque se antoja una carrera complicada para los de Faenza, por las largas rectas que tierne un circuito que le da vital importancia a la potencia del motor y a la velocidad punta. Por lo mismo podrá luchar el debutante en la competición, que tiene un gran reto por delante y no es otro que consolidarse en la estructura de Red Bull.