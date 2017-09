Hamilton admite que ha pensado en dejar la F1

Lewis Hamilton festejando su victoria en el Gran Premio de Singapur / Imagen: Twitter @F1

Polémicas declaraciones del piloto británico de Mercedes. Lewis Hamilton ha admitido que ha pensado en retirarse de la Formula 1, pero que si no lo ha hecho todavía es porque sigue disfrutando día tras día.

El británico de Mercedes y líder del Campeonato ha hecho una aparición en el programa 'The Jonathan Ross Show'. Ante las cámaras, ha reflexionado sobre cómo ve su vida a largo plazo.

Hamilton ha comentado que la F1 no es un deporte al que puedas volver, por eso hay que intentar estirarlo al máximo, tanto por el tema deportivo como por el tema económico: "Intentas estirarlo hasta que no puedes más. No es un deporte al que puedas volver. Si te fijas en los pilotos de Fórmula 1 que ha habido en el pasado… Cuando estás en la Fórmula 1, estás en el centro de la atención mediática. Estás en la cima del mundo. Luego todo lo demás ya es cuesta abajo. No vuelves a ganar tanto dinero, no vuelves a tener tantas oportunidades".

Hamilton pilotando en el Gran Premio de Malasia 2016 / Imagen: Twitter @F1

Durante el programa 'The Jonathan Ross Show' el británico explicó que lleva desde los ocho años trabajando para disfrutar de la vida fuera del deporte, ha admitido que trabaja cada año con ese plan: "He estado aquí desde que tengo ocho años. Hace cinco o seis años que estoy trabajando duro para disfrutar de la vida fuera del deporte, para que cuando me retire pueda irme y tenga otras cosas que hacer. Cada año trabajo en ese plan".

Hamilton ha hablado de su futuro y ha admitido que alguna vez ha pensado en ello, pero que ahora está disfrutando más que nunca: "Se ha hablado de eso y yo he pensado en ello, y ha habido algún momento en el que he pensado que había otras cosas que quería hacer, pero luego estás en el fragor de la batalla. Lo estoy disfrutando más que nunca".

Para terminar la entrevista Hamilton ha hablado de su familia, en especial de su madre, de la concentración de cara a las últimas citas y de proyectos futuros: "Tengo la suerte de que mis dos hermanas ya hayan hecho abuela a mi madre, ella cuida de mis sobrinos como cuida de mis perros, que son como mis hijos. Estoy súper concentrado. Alguna cita aquí y ahí de vez en cuando, pero estoy intentando ganar el Campeonato. También estoy trabajando en muchos proyectos".