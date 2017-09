Boullier pide tiempo una vez se realice el cambio de motor

Google Plus

(Foto | Zimbio)

Han sido tres años de lucha entre McLaren y Honda, unas temporadas en las que se ha sufrido en los puestos bajos de la parrilla, tan solo hemos visto a los McLaren cerca de la cabeza cuando las condiciones de carrera no eran adversas, como es el caso de Singapur o ese primer puesto de Fernando Alonso en Q1 en el Gran Premio de Gran Bretaña.

El último podio de la marca británica fue en el Gran Premio de Australia de 2014 y su última victoria, en Brasil 2012, ambos logros a manos de Jenson Button.

A partir de 2018 será Renault el motorista de McLaren, que puede significar un cambio radical, una pequeña mejoría o, porque no, quedarse en el nivel que tienen a día de hoy. Por lo que Éric Boullier pide prudencia y hasta que no llegue el Gran Premio de Australia, no se saquen conclusiones.

El jefe de McLaren dice que aún es pronto para hablar de donde pueden estar la temporada que viene, pero es optimista al decir que esperar estar habitualmente en las posiciones de podio.

En el portal web Crash.net, Boullier decía: “Es un poco pronto. Nuestro objetivo es ser competitivos y estar al menos con regularidad en el podio si podemos e incluso mejor. Es un poco pronto. Habrá algunos cambios de normativa para el próximo año con la introducción del halo y de este tipo de cosas, sólo estamos en septiembre”.

Desde Singapur, McLaren llevan trabajando en el coche de 2018, indica: “Incluso si hubiéramos empezado a trabajar antes en el coche del próximo año, necesitamos esperar un poco más”.

Para el francés, el tema es cuestión de tiempo: “También necesitamos esperar a los tests y obviamente a Australia para entender en qué posición están los otros equipos en términos de rendimiento”.