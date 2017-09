Mario Isola, sobre los Pirelli de 2018: "Necesitamos un superblando que rinda más"

Google Plus

Fuente: Zimbio

Bien es sabido que la gama de neumáticos del actual suministrador de éstos para la F1, Pirelli, no convence del todo a los pilotos y espectadores. Su gran agarre, pero a la vez larguísima duración, hace que muchas carreras se decidan en los boxes y no en la pista.

Por ello, desde la fábrica italiana quieren cambiar las tornas. Mario Isola, jefe deportivo de Pirelli en Formula 1, quiere que los compuestos más duros de la gama sean más iguales, mientras que los más blandos sean más diferenciados en cuanto a rendimiento.

"El tiempo delta que existe hoy en día entre el compuesto blando y el superblando, y también entre el superblando y el ultrablando, es demasiado pequeño", detallaba Isola hacia el portal web soymotor.com

"En Hungría, probamos los superblandos y el tiempo delta con el ultrablando era de tres o cuatro décimas de segundo. Queremos que sea de ocho o nueve décimas. Necesitamos un superblando que rinda más".

Isola, por el contrario, quiere que el neumático medio, el más duro de la gama Pirelli, sea factible para los pilotos en carrera, pudiendo optar entre éste o el blando, cuya diferencia es bastante grande por vuelta. "Ocurre la situación opuesta entre el compuesto medio y el blando. El medio actual es entre 1'3 y 1'4 segundos por vuelta más lento que el blando. Queremos que el medio tenga más rendimiento y esté más cerca del blando, de esa forma podríamos tener una situación ideal", comentaba.

Para finalizar, el de Pirelli no quiere que las gomas se degraden con facilidad, lo que llevaría a acudir numerosas veces a los boxes; sino dar a los espectadores y a los pilotos el espectáculo que merecen.

"No me importa el número de pit-stops si tenemos buenos adelantamientos. Si hay buenos adelantamientos y una sola parada, significa que las posiciones se definen en la pista y no en boxes. Eso es bueno para el deporte".

"Tenemos que encontrar un compromiso, porque el riesgo es hacer una procesión de coches sin cambios de posición. Eso depende de múltiples factores, pero los neumáticos juegan un papel en todo eso. Si incrementamos un poco la degradación térmica, podemos generar más adelantamientos porque unos irán con gomas más usadas y otros tendrán un juego más nuevo", concluyó.