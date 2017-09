Bottas, optimista con su rendimiento: "Vettel es mi próximo objetivo, y veo posible ganarle"

Google Plus

Bottas y Vettel, GP Hungría 2017 / Fuente: Zimbio

El finlandés más privilegiado de la parrilla, Valtteri Bottas, se ha aclimatado rápidamente al equipo Mercedes. Y no es para menos, pues ha congeniado y de qué manera con Lewis Hamilton, haciendo evidencia de su gran relación en múltiples ocasiones y declaraciones. Por ello, Bottas no cree que imposible alcanzar a Sebastian Vettel en la lucha por la segunda plaza en el Mundial de Pilotos.

"Definitivamente Vettel es mi próximo objetivo, y creo que es posible ganarle. En Singapur tuvimos una buena carrera y espero que en las próximas también rindamos bien. Pero no queremos infravalorar a Ferrari porque seguro que tendrán fines de semana sólidos y falta de seis carreras, hay muchos puntos en juego, así que me he planteado un buen objetivo", expresaba Bottas hacia el portal web motorsport.com

"Tenemos mucha hambre de ganar y de tener un buen final de año en Mercedes, y queremos hacer un doblete en el Mundial de pilotos. Aunque la prioridad es ganar el Campeonato de Constructores, queremos ser primero y segundo. Para el equipo, es muy importante ganar el Mundial de pilotos. Pero yo me centraré solo en vencer a Sebastian y seguro que el equipo también", continuaba el de Nastola.

En relación a la distancia que separa a Bottas con su compañero Lewis Hamilton, siendo ésta de 51 puntos, el finés no cree del todo imposible recortarla por lo que irá con la filosofía del entrenador del Atlético de Madrid Pablo Simeone: “Carrera a carrera”, en vez de “partido a partido”.

"No estoy pensando mucho en el diferencia con Lewis ahora mismo, es bastante grande así que sólo iré carrera a carrera hasta el final, tanto si hay oportunidades como si no. Está en un buen momento ahora mismo y quiero aumentar mi nivel para tener más posibilidades", finalizaba así el de Mercedes.