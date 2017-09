Berger: "Me puedo imaginar a Honda volviendo a su estado de forma original y fabricando los mejores motores"

Google Plus

Berger y Helmut Marko, Alemania 2014 / Fuente: Zimbio

Una de las máximas figuras referentes del motor a nivel mundial como es Honda está viviendo su peor pesadilla dentro de la máxima categoría del automovilismo. La vuelta de los japoneses en 2015 de la mano de McLaren al Gran Circo se ha traducido en un sinfín de agonías y decepciones, si bien es verdad que el proyecto de los de Sakura es a largo plazo, tiempo que McLaren no puede permitirse.

Por ello, los británicos decidieron dejar marchar a Honda, quien ha emprendido una nueva aventura con la escudería “pequeña” de Red Bull: Toro Rosso. Gerhard Berger ha hablado ante la emisora ORF acerca de la situación que viven los de Milton Keynes, lastrados por el motor francés, quien también llevará McLaren en 2018.

"No tener un motor que les pueda dar opciones de ganar el título es, por supuesto, frustrante a largo plazo. Red Bull siempre ha tenido paciencia y ahora es cuando la necesitan. No siempre puede ir bien. Es un momento difícil ahora, pero puedes ver la luz al final del túnel. Que Honda haya ido con Toro Rosso es el comienzo", explicaba optimista.

Berger, quien compitió con la mítica escudería McLaren Honda en 1990, 1991 y 1992, sabe de primera mano la capacidad de los japoneses para resucitar y dar lo que en los 90´ fueron capaces. "Confío en Honda. Tienen una cultura deportiva, los recursos y ahora un equipo con la mentalidad de Red Bull. Me puedo imaginar a Honda volviendo a su estado de forma original y fabricando los mejores motores", insistía.

Red Bull, quien de forma tan abrumadora logró cuatro campeonatos de pilotos y constructores de manera consecutiva en la época de los motores V8; la era híbrida no les está haciendo sino estragos. Los austriacos barajan entre fabricar su propio motor (opción que McLaren también discute), o asociarse con otras marcas como pueden ser Aston Martin, gran patrocinador del equipo. "Tenemos que esperar a las nuevas normativas de motor. Hasta entonces, nadie se va a mojar con los motores tan extremadamente difíciles de hoy en día. ¿Tiene Aston Martin los recursos y las posibilidades para hacerlo? No lo sé, pero lo dudo", comentaba escéptico Berger.

Acerca de que Red Bull pueda dejar la categoría por falta de resultados, Berger no cree que Mateschitz, dueño del equipo, vaya a hacer cosa así. "Creo que no es verdad que esté cansado de la Fórmula 1. Está claro que no está contento con la situación actual de su equipo. Pero Red Bull sigue siendo un súper equipo e incluso con este momento difícil casi nadie se ha ido, especialmente Newey que sigue arriba", finalizaba.