Hamilton, sobre Vettel: "Es uno de los mejores pilotos que he visto"

Vettel y Hamilton, qualy GP Bélgica 2017 / Fuente: Zimbio

Si bien el duelo entre Sebastian Vettel y Lewis Hamilton está siendo uno de los más intensos y emocionantes de los últimos años, el tricampeón de Mercedes también lo cree así. El de Stevenage compadeció ante el diario inglés Daily Mail, donde habló acerca de su actual disputa con el tetracampeón alemán por el título de campeón mundial.

Hay que recordar que el piloto teutón de Ferrari no recibió penalización alguna en el Gran Premio de Singapur debido a la polémica salida que hizo en Marina Bay. Muchos son los que dicen que el alemán tuvo gran parte de la culpa del accidente que probablemente decida el mundial pues Vettel se fue de Singapur sin un solo punto mientras que el otro contendiente, Lewis Hamilton, se llevó la victoria embolsándose una cómoda distancia sobre Sebastian de 28 puntos.

"Recientemente creo que es importante respetar a las personas con las que compites. Vettel es un deportista increíble y verdaderamente uno de los mejores pilotos que he visto en el deporte, pero es genial haber visto algunas de sus debilidades este año y estoy agradecido por la más reciente. Quieres ganar porque eres el mejor y has trabajado más duro que nunca", expresaba.

El británico, quien por sus redes sociales comparte sus experiencias de ocio y tiempo libre, muy relacionadas con la música y la moda, declaró que algún día le gustaría retirarse del motor para lanzarse en una nueva aventura de música y moda.

"Se ha hablado de si me voy a retirar y definitivamente he pensado en ello y ha habido veces en las que he pensado en que hay otras cosas que quiero hacer, pero estamos en la batalla justo ahora y lo disfruto más que nunca. Es la mejor sensación que he sentido nunca, así que voy a intentar que dure lo máximo posible y veré lo que puedo hacer", comentaba en el programa televisivo Jonathan Ross Show.

"Durante los últimos cinco o seis años, he intentado trabajar en lo que quiero fuera del deporte, para que cuando me vaya, tenga otras cosas", concluía.