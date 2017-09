Brawn, sobre el accidente de Singapur: "Fue un típico de accidente de primera vuelta"

Fuente: Zimbio

Tras el fatídico accidente de Marina Bay donde Sebastian Vettel perdió un total de 25 puntos en el Mundial mientras que su máximo rival, Lewis Hamilton le sacaría una suma de 28 puntos sobre el teutón, Ross Brawn ha querido quitar cera al asunto.

Y es que el exdirector de Mercedes AMG no cree que Sebastian tuviera la culpa del accidente en la salida del Gran Premio de Singapur. "Algo así siempre puede pasar, fue un típico accidente de primera vuelta", declaraba abiertamente hacia el medio alemán Sport Bild.

El británico piensa que Vettel puede tener aún papeletas para disputar el mundial al tricampeón de Mercedes. "El Campeonato no se ha acabado de ninguna manera. Aún quedan seis carreras. Vettel y Ferrari son tan fuertes, que aún pueden ganar el Mundial", continuaba.

Brawn, quien fue jefe técnico en Ferrari durante la era del káiser heptacampeón del mundo, no se olvida de sus tiempos en la casa italiana, guardando similitudes entre Michael y Sebasitan. "Es inevitable que Vettel y Ferrari no me recuerden a mis tiempos en Ferrari. Vettel me recuerda a Schumacher mucho en la forma en la que apoya al equipo y se ve como la parte de un todo", agregaba. "Reconozco la misma disciplina y que está igual de centrado en traer a Ferrari de vuelta a la cima. Será una batalla dura entre Hamilton y él, pero si lo hace, se lo habrá ganado", concluyó.

Y es que Sebastian Vettel tiene el Mundial muy complicado, teniendo en cuenta que quedan seis carreas, donde el W08 de los alemanes no parece que vaya a sufrir demasiado a diferencia de Singapur, Mónaco o Hungría, donde se vieron las vulnerabilidades de los de Brackley. Por ello, en Ferrari deben emplear toda la maquinaria posible si quieren ver a un piloto de rojo campeón del mundo de nuevo, pues desde 2007 no se ve algo así; cuando Kimi Raikkonen ganó en medio del escándalo en McLaren.