Villeneuve a Vettel: "Si luchas por el campeonato, no puedes arriesgar de esa forma"

Incidente entre Vettel, Raikkonen y Verstappen en la salida del GP de Singapur / Imagen: Twitter @F1

La salida del Gran Premio de Singapur está dando que hablar y quién sabe si va a ser la llave que le dé a Hamilton un nuevo título de campeón del mundo.

El abandono de Vettel y la victoria de Hamilton hacen que la ventaja entre ambos aumente considerablemente y gran parte del Paddock, entre ellos Villeneuve, creen que ese error se podía haber evitado sin tomar tantos riesgos en una salida tan complicada como es la de Singapur, además añadiendo el asfalto mojado en una carrera nocturna.

Villeneuve considera que los movimientos que hizo Vettel en la salida son innecesarios y que no se puede tomar los riesgos que tomó el alemán en la salida jugando el título: "Hacen eso en cada salida. Ves la F4, la F3... todos se mueven de su trazada. Si lo haces, lo pagas. Si luchas por el título, no puedes tomar riesgos de ese estilo".

Vettel durante el GP de Singapur / Imagen: Twitter @F1

El expiloto canadiense cree que el principal culpable del incidente es Vettel, pero que pese a ello no le deberían sancionar: "Vettel sólo puede culparse a sí mismo. Si arrancas y te mueves de tu trazada, lo normal es que pase algo porque no sabes qué está ocurriendo detrás. Creo que se ha sancionado a sí mismo lo suficiente".

Muchos criticaron a Max Verstappen como único culpable del accidente pero Villeneuve considera que no tiene sentido juzgar al holandés ya que su monoplaza estaba ahí y la línea no se podía cambiar para evitar el accidente: "Pensar que ellos ralentizarían... no tiene sentido. Terminó chocando. No se puede señalar a Max. Él simplemente estaba ahí. No puedes cambiar la línea de esa manera. No importa si podía ver a Kimi o no. En su mente, no sabe si había otros dos coches ahí. Sabía que había tenido una salida regular, por lo que era consciente de que otros habían arrancado mejor que él. Eso fue por lo que se cruzó".

Para terminar las declaraciones a Motorsport.com, el expiloto canadiense comenta que Ferrari debería haber sumado un buen botín de puntos y meter presión a Mercedes, pero pese al incidente todavía piensa que hay mundial, todo puede pasar: "Era un circuito donde Ferrari debería haber logrado muchos puntos, por lo que es duro lo que les ha pasado. Pero aún quedan seis carreras, todo puede pasar. Lewis hará algo. Simplemente relajaos. Es aburrido, pero así son las cosas".