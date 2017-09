McLaren no confiaba en la mejora de Honda desde la pretemporada

Google Plus

Fuente: Getty Images

Los divorcios nunca son un proceso fácil y, sino que se lo digan a McLaren-Honda. Durante el Gran Premio de Singapur la escudería inglesa anunció el fin de su relación con el proveedor de motores japonés y los reproches no se han hecho esperar. Honda encendió la llama cuando culpó a McLaren de “no adaptarse a los cambios”, y ahora Eric Boullier contesta a los nipones.

Según ha contado el director de McLaren, en Woking ya esperaban el desastre de Honda: “El momento crucial fue después de las pruebas de pretemporada en Barcelona. Intentamos trabajar y ayudar a Honda a mejorar a corto plazo, incluso hablando con otros motoristas y, sin entrar en detalles, se hizo evidente que otra vez no lograrían el objetivo que habíamos acordado”, ha explicado el francés.

Eric Boullier y Masashi Yamamoto durante el GP de Singapur. Fuente: Getty Images

McLaren decidió romper con Honda en verano después de que, según ha explicado el francés, no se cumplieran unos objetivos por parte de los japoneses. Para Boullier: “La idea era genial, revivir la historia de McLaren, pero falló el enfoque al principio. Las cosas podrían haber sido totalmente diferentes si se hubieran tomado otras decisiones al principio”, ha contado para la página oficial de la Fórmula 1.

McLaren y Renault, mirando hacia el futuro

Según ha explicado el francés, McLaren será un ciliente privilegiado de Renault: “Tenemos el mismo motor y acceso a la información que el equipo de Enstone [Renault F1 Team] y Red Bull, así que es una verdadera asociación”, ha contado Boullier, que también ha explicado que McLaren espera dar ideas a Renault para el futuro.

El matrimonio de McLaren y Honda aportaba una gran cantidad de dinero a los ingleses, que ahora ya no tendrán. Además, tendrán que destinar una parte de su presupuesto a comprar los motores. Boullier no está preocupado con ese tema, y mira a largo plazo: “Puede llevar dos o tres años. Ahora somos novenos en el campeonato, y con un motor de primera categoría seríamos cuartos y ya con el dinero que recibiríamos de la FOM cubriríamos el gasto de motores, así que no será un riesgo para el lado económico”, ha explicado.