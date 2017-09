Boullier: "Los gestos de Alonso indican que quiere quedarse"

Google Plus

Éric Boullier, el jefe de equipo de McLaren, después de anunciar el acuerdo entre Renault y los de Woking, no ha confirmado que el nombre de su piloto estrella, Fernando Alonso, entrara en el contrato. Sin embargo, tampoco lo ha desmentido.

"Si y no. Simplemente quiere un coche competitivo y lleva con ello en la boca durante mucho tiempo. Ese es su motivo. Para nosotros, McLaren, estamos contentos de que los accionistas hayan decidido a nivel deportivo y no a nivel de negocio. En el ADN de McLaren se encuentra la competitividad y el equipo es uno de los tres históricos, merecemos estar ahí arriba", ha afirmado en declaraciones para el portal web oficial de la Fórmula 1.

"Hoy sabemos que tenemos un chasis decente, que nos permitiria estar entre los tres primeros de nuevo, con un motor en igualdad de condiciones. Así que para nosotros es importante ser competitivos como negocio, sin importar el papel que juegue Alonso. Hemos decidido esto por nosotros. Si queremos ser competitivos no sólo hace falta un buen motor, también un piloto. Aquí es cuando entra en juego Alonso. Lo hemos hecho por McLaren, eso sí, aunque en el pack entre Alonso", admitia.

Fernando Alonso ya ha comentado varias veces que si tiene un pack competitivo su objetivo es coronarse por tercera vez. También dijo que para McLaren solo debía cambiarse una cosa: el motor. Dicho y hecho. Los de Woking confían en que el asturiano siga con ellos después de terminar su relación con Honda: "Alonso quiere quedarse. Lo puedes ver en cómo se expresa, en sus expresiones verbales y físicas. Hay detalles a nivel de márketing que deben negociarse y Zak Brown ya trabaja en ello".

Lógicamente, un cambio de motorista obliga a toda la escudería a cambiar varias partes del monoplaza para adaptarse a la nueva unidad de potencia y, según Boullier, ya estan 100% centrados en ello: "Trabajamos a fondo en el coche de 2018. Hay muchos cambios a nivel de etsructura y diseño de la unidad de potencia, así que tenemos que rediseñar algunas partes que teníamos en mente. Estamos algo retrasados a nivel de decisión, pues me hubiese gustado conocer esto hace un par de semanas. Y, después, hay que asegurar a Fernando", ha explicado Boullier.

Ya en el invierno, justo antes del inicio de la temporada, durante los test disputados en Barcelona, el binomio McLaren-Honda preveía su fin. El mismo Boullier admite que el desastre visto en el Circuit Barcelona-Catalunya provocó que la relación entre ambas entidades se deteriorara.

"El momento crucial fue después de los test de Barcelona, cuando intentamos ayudar y trabajar con Honda a mejorar la situación a corto plazo. Eso incluyó conversaciones con otros fabricantes y, sin entrar en detalles, fue evidente que no llegarían a lo acordado para la temporada", reveló el francés, que admitió posteriormente el dilema: "Entonces, en verano, sabíamos que debíamos tomar una decisión: seguir o romper. No puedo dar una fecha exacta, pero hubo objetivos que no se cumplieron en verano".

McLaren-Honda: pesadilla demasiado larga

Eric Boullier no puede negar una obviedad y admite que el resultado del matrimonio entre McLaren y el motorista nipón ha sido más que deplorable. Por otro lado, se muestra esperanzado con los nuevos desafíos que suponen la unión con Renault.

"Si te fijas en los últimos tres años, ha sido un auténtico desastre para nosotros en términos de credibilidad y de conseguir patrocinadores nuevos", admite el francés.

"Tienes que mirar a largo plazo: en los próximos cinco años estoy absolutamente seguro de que vamos a volver a la posición a la que pertenece McLaren y vamos a volver a tener credibilidad para reconstruir nuestra lista de patrocinadores. Podría llevar dos o tres años", ha detallado.

Por último, Boullier ha agradecido a los accionistas que han dado el visto bueno para cambiar a motores Renault. "Somos novenos en el Campeonato, con un motor puntero creo que seríamos cuartos justo ahora y con el dinero de la FOM podríamos cubrir la parte del motor, así que no será un gran riesgo en el lado económico".

"Gracias a los accionistas, que han sido lo suficientemente valientes para ejercer una elección deportiva y no herir a McLaren. Podrían haber dicho 'vamos a esperar hasta que Honda despierte'", finalizó.