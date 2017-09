Valtteri Bottas: "Sebastian Vettel es mi siguiente objetivo"

Fuente: Getty Images

El desarrollo y el resultado final del Gran Premio de Singapur no siguió ningún guion establecido y acabo sorprendiendo hasta a las propias escuderías. Mercedes pasó de no esperar un gran resultado a colocar a sus dos pilotos en el podio. Valtteri Bottas consiguió acabar tercero y sumar 15 valiosos puntos en el fin de semana en el que se anunció su renovación.

Bottas se mostró gratamente satisfecho después de una carrera con una salida de infarto: “Por supuesto que ha sido muy bueno para nosotros. Hemos limitado los daños, hemos tenido mucha suerte y además debo decir que el coche ha funcionado mucho mejor de lo que esperábamos”, explicó el finlandés al acabar la carrera.

"He sufrido mucho en mojado con el ritmo"

El propio piloto de Mercedes reconoció que sufrió al inicio del gran premio cuando la pista todavía estaba mojada: “Estaba realmente esperando por las oportunidades que pudieran salir y he sufrido mucho en mojado con el ritmo, pero en seco he conseguido poner un poco de presión sobre Daniel [Ricciardo]”, comentó Bottas a Eddie Jordan.

Los dos pilotos de Mercedes en el podio del GP de Singapur.

El finlandés se concentró en conseguir la tercera posición y no pensó en arriesgar más de la cuenta: “No, realmente no he pensado en eso, solo intentaba sacar el máximo posible. Creo que tenemos que aceptarlo, aunque no haya sido un doblete. Es un circuito muy difícil para nosotros y tener un 1º y 3º está muy bien”, contó el piloto de Mercedes.

Tras la carrera en las calles de Singapur y gracias al accidente de Sebastian Vettel en la salida, Bottas se sitúa a tan solo 23 puntos del alemán. El finlandés no descarta alcanzar al piloto de Ferrari y arrebatarle la segunda posición del Mundial: “Sin duda, y todavía quedan muchas carreras por delante y muchas oportunidades de poder recuperar puntos, así que Sebastian Vettel es mi siguiente objetivo”, afirmó el finlandés.