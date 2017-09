Hamilton seguirá con su misma filosofía para afrontar las próximas carreras

Google Plus

Lewis Hamilton celebrando la victoria del Gran Premio de Singapur / Fuente: Twitter @F1

El piloto británico ha conseguido vencer en las últimas tres citas del campeonato de F1 y actualmente aventaja en 28 puntos a Sebastian Vettel. Mercedes ni en sus mejores sueños preveían estar con los dos coches en el podio de Singapur tras la mala clasificación de sus pilotos el sábado, pero el incidente entre Verstappen, Raikkonen y Vettel les allanó el camino tanto a Hamilton para conseguir la victoria como a Bottas para sumar un nuevo podio más.

Hamilton ha asegurado que se siente cómodo con la forma de afrontar las carreras y que no la va a cambiar pese a ir líder del mundial: "Definitivamente no voy a cambiar nada porque funciona. Sea el que sea el enfoque que tengo, no hay razón para cambiarlo. Es un equilibrio perfecto entre ser agresivo y cauteloso al mismo tiempo. Esta fórmula funciona ahora, así que seguiré con ella".

Además el piloto británico ha comentado que tenían una dura competencia con Ferrari. El fin de semana de Gran Bretaña fue muy importante para ellos y que no sabían que esperar de Singapur, ya que al ser un circuito urbano beneficiaba mucho a Red Bull y Ferrari: "Antes del parón, Ferrari fue increíblemente fuerte en Hungría. Tuvimos un resultado genial en el Gran Premio de Grab Bretaña y luego no sabía qué esperar al volver. Vimos a Singapur, sabíamos que Red Bull sería rápido, pensamos que Ferrari también".

Aunque sabían que Ferrari era el favorito para este Gran Premio, el británico ha asegurado que esperaban estar en la batalla con Ferrari y Red Bull, pero que el incidente les beneficio y ganar en un circuito que eran débiles les ha subido la moral para el final de la temporada: "Esperábamos estar en la batalla y obviamente, en condiciones de seco no estábamos en ninguna parte, así que salir de probablemente el circuito en el que éramos más débil ganando es obviamente un resultado genial".

Lewis Hamilton durante del GP de Singapur / Foto: Twitter @F1

El británico ha expresado que el objetivo desde el barón veraniego no es otro que ir carrera a ganar, ganar cada carrera, esa el la filosofía del equipo: "El objetivo ha sido, desde el parón, llegar y ganar cada carrera, ese siempre es el objetivo. Estoy muy contento y quiero continuar".

Tras el Gran Premio de Singapur la caravana de la F1 se desplaza a Malasia. El Gran Premio tendrá lugar del 29 al 1 de octubre. Este circuito con largas rectas es muy favorable para Mercedes por la gran dependencia de la unidad de potencia.