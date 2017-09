Nigel Roebuck: "Fernando es el mejor piloto de este siglo"

Fotografía: Zimbio

Nigel Roebuck, es uno de los periodistas más conocidos de todo el paddock de Fórmula 1, el periodista ha mostrado hace poco el gran respeto que tiene hacía el piloto español Fernando Alonso. Roebuck lleva desde 1971 formando parte de este mundillo y es considerado uno de los mejores de todo el mundo.

"Creo que Fernando es el mejor piloto de este siglo, y llevo pensando eso más de 12 años. Lo mejor de Fernando es que no le veo ninguna debilidad. Rob Smedley me dijo cuando estaba en Ferrari trabajando con Massa y Alonso también estaba allí que cualquier otro piloto de cualquier otro equipo tiene altibajos, y con Fernando eso nunca ocurre. Fernando nunca tiene un mal momento. Este es un aspecto genial y que le separa del resto del piloto. Si lo piensas bien, Sebastian Vettel no solo tiene malos días, sino ha tenido malas temporadas enteras, como 2014. Incluso Lewis Hamilton tiene malos fines de semana en los que parece que no está a la altura", ha explicado Nigel.

Fernando Alonso no está pasando por muy buenos momentos últimamente, ya que desde que esta con McLaren-Honda, ha sufrido mucho desde el principio y es por eso que no ha podido llegar a demostrar en los últimos años lo que es realmente capaz de lograr encima de un monoplaza. Alonso está sufriendo por culpa los abandonos causados por la fiabilidad y la falta de puntos con el coche Woking.

"Cualquier cosa que sea separase con Honda causaría una sonrisa en McLaren después de lo que han tenido que soportar en los últimos años”. Creo que estos años –Fernando– han sido terriblemente tristes porque a menos que te estuvieses centrando en él, quizá ni sabrías que sigue en las carreras porque en cuanto a resultados…", argumentaba Roebuck.

Respecto al futuro de Alonso, Nigel cree que el asturiano estaría en mejores condiciones de luchar por los más altos puestos, si contara con los motores de Renault: "Estos años ha sido tan bueno como siempre, así que su rendimiento no me preocupa. El motor Renault no será como un Mercedes, pero seguro que irá mejor que el Honda", afirmaba.

Roebuck también estuvo presente durante la 101º edición de las 500 Millas de Indianápolis en la que Alonso participó. Fernando casi pudo saborear la victoria, pero un fallo del motor Honda a falta de 21 vueltas para el final, le cortó todas las opciones.

El reputado periodista ha explicado como todos los pilotos se quejan de la dura exigencia de la prueba de clasificación, y cree que visto desde fuera el estilo de pilotaje de Alonso parecía ser de poco sufrimiento en pista.

"Todo el mundo le decía a Fernando antes de la clasificación que esas cuatro vueltas iban a ser las peores de su vida, y cuando miré la clasificación hizo un trabajo increíble y no hubo ninguna señal de sufrimiento ni de haberlo pasado mal y cuando hablé con él me dijo que no tenía ni idea de lo duro que tuvo que trabajar con el coche, así que hace parecer fácil lo difícil. Stefano Domenicali dijo que nunca había visto a alguien que pudiese ir tan rápido en un mal coche, y esa es la gran diferencia con Alonso", zanjaba Nigel Roebuck