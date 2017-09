Honda echa en cara a McLaren su capacidad de "adaptarse al cambio"

Google Plus

Masashi Yamamoto, Franz Tost y Katsuhide Moriyama en Marina Bay / Fuente: Zimbio

Los japoneses no se han mordido la lengua y se han salido a defender el espíritu “samurái” del que tan renombre se han hecho. Masashi Yamamoto, director deportivo de Honda, ha mostrado qué planes tienen con los de Faenza y qué salió mal con McLaren, así como la opinión del japonés respecto a la ruptura del binomio anglo-nipón.

"Los deportes de motor son parte del ADN de Honda. Es el desafío del rendimiento y la tecnología lo que nos lleva a esto, así que rendirse a mitad de camino no tiene sentido, no es nuestra mentalidad. Estamos aquí para progresar y crecer, es muy importante para nosotros", explicaba Yamamoto hacia Honda Racing F1.

"Nuestro lema como McLaren-Honda es 'un Equipo', trabajamos juntos para obtener rendimiento. Sin embargo, no tuvimos un rendimiento tan bueno como esperábamos en las pruebas de pretemporada, así que desde el comienzo de la temporada no pudimos entregar tanta potencia como queríamos, y McLaren esperaba", continuaba.

Centrándose en el nuevo proyecto, Yamamoto compara la fábrica de Toro Rosso con la de Sakura pues sabe que los italianos tienen gente más joven, con ganas de aprender y de triunfar. "Toro Rosso tiene una fábrica joven y están creciendo, lo que para Honda es muy importante porque podemos trabajar con la misma mentalidad y tener el mismo enfoque. Trabajando con McLaren, me he dado cuenta de que son una empresa muy grande y muy sistemática. Obviamente son muy fuertes por eso, pero al mismo tiempo les resulta difícil adaptarse al cambio", ha criticado.

"Obviamente, Honda hubiera preferido mantener la asociación con McLaren, pero no pudimos alcanzar los objetivos de rendimiento y fiabilidad establecidos por el equipo. Esto creó tensión entre nosotros y, lamentablemente, la separación fue el resultado. En el mundo de la Fórmula 1 es importante obtener los resultados, es parte del trato”, agregaba en relación a la ruptura.

"La normativa sigue hasta 2020, así que todavía tenemos tres años y queremos mostrar nuestras mejoras en la tecnología. Queremos mostrar el potencial de Honda. Eso es muy importante para nosotros, para que el mundo vea cómo vamos a progresar y cómo podemos hacer que sea un éxito"

Además el japonés cree que con Toro Rosso pueden lograr sus objetivos desde 2018, pues no tendrán la presión que tenían con McLaren; lo cual es lógico: no se puede tener a una escudería ocho veces campeona del mundo tres años sin ganar nada y únicamente peleando por no quedar última. Por ello, Yamamoto tiene ganas de empezar la nueva andadura.

"Comparamos McLaren con Toro Rosso, que es una empresa que está creciendo. Es muy importante para nosotros trabajar en conjunto, hacia el mismo objetivo. Así que estamos muy ansiosos por poder trabajar más cerca", subrayaba.

"Tomemos esto como ejemplo: si comparamos ambos equipos con diferentes cocinas, digamos que McLaren es una cocina francesa muy sofisticada. Luego Toro Rosso es más como un delicioso estofado casero, al que se puede agregar nuevos ingredientes. Estamos muy contentos de hacer eso", expresó para finalizar.