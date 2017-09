Hamilton después de Singapur: “Me siento más completo como piloto que nunca”

Fuente: Zimbio

El piloto británico vuelve a estar en la primera posición de la tabla cuando tan solo restan seis pruebas para que el campeonato finalice, pero se muestra prudente. “Va a estar muy apretado en las próximas carreras”, dijo Lewis en una entrevista para AFP. Razón no le falta porque en trazados como Brasil y Japón Ferrari parte a priori como favorito para llevarse la victoria, siempre y cuando no suceda algo como la salida de Singapur.

Sobre el abandono de su rival en Singapur, Vettel, Hamilton se mostró comedido ante la pregunta de si el abandono de Vettel era un castigo por el golpe que le propinó en Bakú. “No sé si es karma, sea lo que sea le doy la bienvenida”, afirmó. También quiso compartir su momento de euforia tras recuperar la primera plaza de la tabla: “Me siento más completo como piloto que nunca, es una gran sensación”. El británico sabe que ha dado un golpe en la mesa, pero lo más importante para él será mantener la concentración para no cometer ningún tipo de error en lo que resta del mundial. “Centrarme en no cometer ningún error parece que funciona”, añadió. Parece casi imposible imaginar que se llegaría a un final tan apretado como el de esta temporada y en Mercedes saben que no será un camino de rosas como otras temporadas, así lo hizo ver Wolff antes de Singapur.

Las pistas presumiblemente favorables al monoplaza de Mercedes son Estados Unidos y México, donde podrán exprimir el motor al máximo. Sin embargo trazados como el de Malasia se presentan difíciles al necesitar de un paquete aerodinámico más completo para afrontar las curvas rápidas y una buena tracción para salir de las lentas. Aun así la prueba de Sepang promete emociones fuertes con un Vettel a la remontada.