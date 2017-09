Toto Wolff: "Desafortunadamente los cuatro están fuera, pero así son las carreras"

Fotografía: Redes Sociales Mercedes-AMG F1

Mercedes ha finalizado un gran fin de semana en el circuito de Singapur, las flechas plateadas han sufrido con su coche todo el fin de semana para llevar a los monoplazas a una buena posición, pero hoy todo les ha salido bien y han logrado la primera y la tercera posición de sus pilotos.

Hoy era un día de ver lo que sucedía en pista, pero los ojos finalmente se han alzado al cielo porque la lluvia no ha tardado en empezar a caer. Tras esas gotas iniciales en el trazado asiático, alguno de los pilotos optaron por gomas de mojado, pero la gran mayoría se decidieron a salir a pista con los intermedios. Finalmente la salida fue un completo embudo, lo que provocó diversos accidentes, causados por uno principal. En el mayor incidente se encontraban ambos Ferrari, Max Vestappen y Fernando Alonso, quienes tarde o temprano eran obligados a abandonar la carrera a causa de las consecuencias que habían sufrido sus monoplazas.

Toto Wolff no quería dar un culpable directo, pero eso no le ha impedido dar su opinión sobre lo ocurrido: “No he visto el accidente, tendría que verlo de nuevo, pero desafortunadamente los cuatro están fuera. Los Ferrari tuvieron mala suerte junto con Verstappen y Alonso, pero así son las carreras. Quién iba a pensar esto por la mañana; que íbamos a terminar primero y tercero. Ya no hay ningún problema, primero y tercero no es ninguna pesadilla. Después de ver nuestra velocidad del sábado, hemos tenido un coche muy rápido y eso se replicó en la pista", explicaba Toto.

Wolff admite que mantendrán el trabajo y la concentración de cada fin de semana en el que hay carreras como hasta ahora, con la finalidad de conseguir las máximas victorias posibles de aquí a lo que queda de temporada: "Creo que de ahora en adelante mantendremos lo que hemos venido haciendo semana a semana intentando conseguir la victoria", zanjaba el jefe Mercedes.