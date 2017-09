Max Verstappen: "No creo que fuera un incidente de carrera"

Fotografía: Redes Sociales RedBull Racing

Tras el incidente ocurrido hoy al inicio de carrera en el Gran Premio de Singapur, Max Verstappen ha sido uno de los pilotos perjudicados en esta aparatosa salida, no ha tenido ningún tipo de duda a la hora de señalar a un culpable de todo lo ocurrido. Para el de RedBull el principal responsable ha sido Sebastian Vettel, que ha sido quien ha provocado el toque, lo que provocaba el abandono de Max Verstappen, también ha tenido que abandonar la carrera su compañero de equipo Kimi Räikkönen y unas pocas curvas después, también lo haría el propio Vettel, dejando así, los dos monoplazas de la escudería Ferrari, fuera de la lucha por el podio, al igual que ha sucedido con Fernando Alonso, que también ha tenido que abandonar la carrera, por los desperfectos que tenía su monoplaza a causa del accidente en el que se ha visto involucrado.

"Empezó a cerrarme, quizás no vio a Räikkönen por la izquierda. No es excusa. Si luchas por el título, no deberías arriesgarte a cerrar a alguien tanto. ¿Qué espera? Cuando peleas por el Campeonato, no deberías hacer eso. No es muy inteligente. No creo que fuera un incidente de carrera. Al final, tres coches quedaron fuera en total", explicaba desde su punto de vista el de RedBull.

Max ha explicado que veía venir el accidente, pero que no pudo evitar formar parte de él: "Intenté volver a atrás porque lo veía venir, pero los neumáticos traseros son más anchos que los delanteros, así que no podía retroceder ya. Estaba en la mitad sin haber hecho nada mal, simplemente intenté tener una salida limpia. Estoy contento de no haber sido el único que ha abandonado, sino los tres, así todos compartimos el dolor. Si cometo un error y me voy fuera, es diferente", argumentaba Max. "Pude ver que Räikkönen tuvo una gran salida, así que intenté no defenderme, ya que es una carrera larga, pero tras 200 metros, estaba hecho todo. No creo que pudiera haber hecho nada para cambiar ese resultado que no fuera hacer una mala salida y no estar ahí. Realmente no es mi culpa. Mi salida ha sido buena, Vettel me ha intentado cerrar un poco, así que me fui hacia la izquierda, pero Räikkönen tuvo una muy buena salida y estaba entrando por ahí, es decir, me hicieron un sandwich entre los dos, así que ha sido difícil salir de ahí”, comentaba el belga.

Verstappen cree que hubiera conseguido realizar una muy buena carrera si no hubiera ocurrido el incidente de salida: "Hoy ese accidente nos quitó la oportunidad de poder hacer una buena carrera y poder pelear por la victoria, pero esto me está pasando casi cada día, sólo toca esperar, pero en este caso, yo era un mero pasajero entre los dos Ferrari. Se vio claro que Räikkönen empezaba a ir a la izquierda y además, Vettel se cerraba cada vez más, no pude hacer nada. Mirando el lado positivo, este fin de semana hemos demostrado que tenemos buen ritmo y podemos plantar cara, pero es porque este circuito tiene pocas rectas, en los siguientes Grandes Premios esperamos más dificultad", argumentaba el de RedBull.

Max Verstappen se ha mostrado frustrado con el final de su fin de semana: “Sea la que sea la causa del accidente, no cambia el resultado final. Siempre hay diferentes puntos de vista, pero no creo que pudiese haber hecho nada diferente", zanjaba Verstappen.