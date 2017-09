Daniel Ricciardo: "Realmente no pudimos con Lewis"

Google Plus

Fotografía: Redes Sociales RedBull Racing

Daniel Ricciardo ha vuelto a finalizar un gran fin de semana en el circuito de Singapur, esta vez lo ha hecho tras conseguir una buena clasificación, el piloto australiano ha logrado una vez más subir al podio de Marina Bay, logrando terminar la carrera en segundo puesto.

"La verdad es que hoy aquí no hemos tenido el ritmo que tuvimos el viernes, podríamos haber puesto un poquito de presión a los Mercedes. Es una pena perder esta victoria, pero podemos estar agradecidos de que estamos en el podio", lamentaba Daniel. Pero Ricciardo no perdió en ningún momento su sonrisa, y agradeció a todos sus fans que fueran al circuito un año más a apoyarlo: “Hay muchos más australianos de los que había en años anteriores", comentaba el de RedBull.

Por otro lado, Daniel también quiso comentar como fue el incidente que sufrió su compañero de equipo y los Ferrari a principio de carrera: "Yo sólo he visto el caos como se desarrolló delante de mí. Y porque yo estaba un poco atrás, sino creo que me habrían llevado por delante también. Son tres que han intentado ir en uno. No sé de quién habrá sido la culpa, pero han estado muy cerca", explicaba sobre el tema.

Daniel Ricciardo esperaba llevarse la victoria este fin de semana, a pesar de no lograrlo, acaba un fin de semana positivo y hace el siguiente balance: "La lluvia lo ha hecho todo frenético hoy. Todos estábamos en el mismo barco y no habíamos pilotado en lluvia aquí antes, por lo que se trataba de adaptarse tan rápido como pudieras.

Mi salida la tomé bastante fuera de la línea. Luego, en las primeras vueltas, me sentí bien en mojado pero luego fue un poco más duro con los neumáticos. Aunque paramos y pusimos neumáticos más frescos, realmente no pudimos con Lewis. El equipo se preguntó cómo gestionar las marchas durante la carrera y después vimos que había una fuga y perdimos presión de aceite en la caja de cambios. Por supuesto que vinimos aquí para ganar y lo queríamos, pero un segundo puesto es genial", zanjaba Ricciardo.