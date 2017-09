Valtteri Bottas: "Sebastian Vettel es mi siguiente objetivo"

Fotografía: Redes Sociales Mercedes-AMG F1

Los de Mercedes no lograban durante el fin de semana clasificarse bien para la carrera que se ha disputado hoy en Singapur, pero hoy, ambos pilotos han logrado subir al podio, Lewis Hamilton lo ha hecho en la primera posición, y su compañero de equipo Valtteri Bottas lo hacía en la tercera. Bottas no ha logrado completar un doblete del equipo, pero su tercer puesto ha sido bienvenido al equipo, además estos puntos lo acercan a la lucha por el título.

El piloto finlandés ha asegurado en todo momento que han tenido suerte en poder terminar tan bien la carrera de hoy, viendo como ha sido de caótica y teniendo en cuenta todos los pilotos que hoy han tenido que terminar la carrera antes de tiempo: "Por supuesto que ha sido muy bueno para nosotros. Hemos limitado los daños, hemos tenido mucha suerte y además debo decir que el coche ha funcionado mucho mejor de lo que esperábamos", explicaba Bottas.

El de Mercedes a reconocido que las condiciones de pista de hoy eran muy complicadas, ya que en algunas zonas había demasiada agua, además a explicado que su principal objetivo en toda la carrera era alcanzar a Ricciardo, cosa que finalmente no ha logrado: "Estaba realmente esperando por las oportunidades que pudieran salir y he sufrido mucho en mojado con el ritmo, pero en seco he conseguido poner un poco de presión sobre Daniel. Solo intentaba sacar el máximo posible. Creo que tenemos que aceptarlo aunque no haya sido un doblete. Es un circuito muy difícil para nosotros y tener un primero y tercero está muy bien", comentaba Bottas.

Tras la carrea de hoy Valtteri se coloca a tan solo 23 puntos de Vettel, y asegura que ahora su principal objetivo es mejorar carrera tras carrera con la finalidad de arrebatarle el subcampeonato al de Ferrari: Sin duda, y todavía quedan muchas carreras por delante y muchas oportunidades de poder recuperar puntos, así que Sebastian Vettel es mi siguiente objetivo”, zanjaba Valtteri Bottas.