Lewis Hamilton: "Empezó a llover, sabía que iba a ganar"

Fotografía: Redes Sociales Mercedes-AMG F1

Lewis Hamilton ha realizado una carrera perfecta en Singapur. El piloto de Mercedes ha logrado llevarse la victoria aprovechándose del incidente que ha habido en la primera curva de la carrera, en la que han estado involucrados los dos Ferrari y Verstappen, además el británico esperaba una carrera con lluvia, ya que esta sería la única oportunidad según él, de poder ganar.

Hamilton, que ha liderado de principio a fin la carrera de hoy, ya tiene 28 puntos de ventaja sobre Vettel, y se encuentra más cerca que nunca de su cuarto título como ganador de Fórmula 1.

El inglés se mostró enormemente satisfecho: "En primer lugar tengo que dar la enhorabuena al equipo. Es un gran resultado. Estos son buenos puntos para el equipo y no teníamos ni idea de que iba a pasar hoy. Sólo teníamos que estar concentrados e ir hacia adelante. Ha sido muy afortunado lo que les ha pasado a los Ferrari", explicaba el de Mercedes en la ceremonia de podio.

Pero Lewis cree que no solo el equipo y él han hecho realidad está victoria, Hamilton asegura haber recibido una ayuda divina en el día de hoy: "Sí, parece que Dios me ha bendecido hoy. He podido rentabilizar ese incidente, ¿Quién iba a pensar que eso iba a ocurrir? Ha sido muy desafortunado para Ferrari y para nosotros es un gran resultado, Daniel ha puesto mucha lucha hoy y he disfrutado de la competición", comentaba Hamilton.

Por otro lado el británico, ha querido explicar cómo ha vivido el incidente que han sufrido al inicio de carrera, los que eran sus principales rivales en la lucha para llevarse la victoria de hoy: "Cuando llegas a la curva 2-3 y Sebastian choca, de repente estás delante, y pensaba que íbamos a tener una buena carrera delante.

Es mejor de la forma en la que está ahora, y estoy contento de poder llevármelo a casa. Bueno, te centras en ganar así que sólo quería estar en la cabeza. Tan pronto como empezó a llover, sabía que iba a ganar. Sabía que tenía el ritmo en lluvia pero no en seco. Cuando empezó a llover, era lo que estaba esperando", zanjaba Lewis Hamilton, actual líder del campeonato.