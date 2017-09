Sainz: “Ha sido una carrera que nos hemos ganado a pulso”

Fuente: Toro Rosso

Ha sido un fin de semana lleno de anuncios, su actual equipo dejará Renault la temporada que viene y montará motores Honda. Mientras él, se marcha al equipo francés.

Sainz decidió poner neumáticos intermedios en la salida, cuando la pista estaba para neumáticos de seco, él decidió poner superblandos mientras todos sus rivales pusieron ultrablandos perdiendo la posición con Nico Hulkenberg y protegiéndose a toda costa de Sergio Pérez, algo que no es nada fácil.

Su ritmo fue aumentando, la suerte estaba de su lado y cuando Marcus Ericsson provocaba el último coche de seguridad, Hulkenberg comenzaba a tener problemas hidráulicos, que poco después le hicieron abandonar.

El mejor resultado de la carrera de Sainz, un cuarto puesto, le hicieron gritar de alegría por radio diciendo: ¡Toma, toma, toma, vamos, vamos, vamos! Tras bajarse del coche atendió a los medios y dijo lo siguiente.

Uno de los fines de semana más complicados, pero consiguiendo su mejor resultado: “Primero de todo dar las gracias. Ha sido una carrera que nos hemos ganado a pulso entre todos haciendo lo que había que hacer en cada momento. Ha habido momentos complicados cuando llevaba a gente detrás con intermedios nuevos, yo los llevaba muy usados, luego cuando han salido todos con los ultras yo con el superblando y había que defender a saco siendo un segundo más lento. Al final defendiendo y defendiendo han ido pasando cosas y hemos quedado cuartos que es algo increíble”.

En Mónaco quedaba sexto, aquí la dificultad ha sido mayor: “Imagínate si le sumas lluvia, te complica todo más, ha sido uno de los días más importantes de mi carrera deportiva, es para estar muy contentos, así que ha celebrarlo”

La salida, Sainz la analiza: “No sé qué ha pasado nada más quitar el embrague se me ha quitado el “anti calado”, no sé si es error humano o de cálculo, algo que tengo que analizar, pero sabía que tenía que estar calmado porque la carrera era muy larga. Cuando me han dicho que Hamilton iba con intermedio me ha dado confianza ver que no era el único, luego cuando he pasado a Ocon ha empezado mi carrera”.

El año pasado fueron 46 puntos para el madrileño, esta temporada ya lleva 48: “Está siendo un año muy bueno, sobre todo porque cuando aparecen oportunidades como estas, las estamos aprovechando, es algo que no hacíamos hace dos años, por eso llevamos tantos puntos”.

“Es que ha sido una carrera más difícil de lo que os podéis imaginar, sobre todo porque llevaba a “Checo” con neumático ultra, Hulkneberg detrás con neumático intermedio nuevo. Toda la carrera ha sido ir mirando al retrovisor y no cometer errores ya que tenían ritmo mejor que él mío y aun así hemos quedado delante suya”, terminaba Carlos.