Alonso: “Podríamos haber luchado por la victoria”

Fuente: McLaren-Honda

El español salía octavo, pero su buena salida le hizo ponerse cuarto. Mientras él salía bien, Kimi Raikkonen y Max Verstappen se tocaban y al llegar a la primera curva se llevaban por delante a Alonso, de tal manera que el McLaren voló literalmente.

Sorprendentemente, su coche no tenía grandes daños. Al poco tiempo, desde el muro le comunicaban que habían perdido la telemetría del coche, aunque pronto la volverían a recuperar. Alonso hablaba por radio y decía no tener potencia en su McLaren-Honda. La retirada tenía que ver con los golpes producidos en la primera curva tras la salida.

Alonso confirma que el abandono es por el accidente: “Sí, el coche estaba totalmente destrozado por la parte izquierda era casi un milagro que siguiéramos en pista después de ese golpe y hemos tenido que abandonar, una pena porque teníamos esperanzas puestas en esta carrera”.

Muy optimista si hubiera seguido en pista: “Creo que estaríamos liderando porque Hamilton estaba detrás de mí en la curva uno cuando nos tocaron, ahora él está primero así que iríamos primeros nosotros”.

Este fin de semana ya se acabó, ahora esperar al próximo gran premio: “No hay nada que hacer, a veces las cosas se dan de cara, otras veces no. Cuando salimos últimos con penalizaciones acaban 20 coches, ahora que vamos bien aquí, con lluvia, que el podio estaba asegurado e incluso haber podido luchar por la victoria para un poco de todo. Toca pensar ya en Malasia”.

La mala suerte en la primera curva: “Fastidia porque un podio es un podio. Cuando en la salida llegamos todos a la primera curva y vamos por fuera, si uno va largo te enviste. No he visto quien era exactamente, sé que era Verstappen y otro coche luchando y se tocaron. Cuando las salidas son apuradas suelen pasar cosas y esta vez nos ha tocado a nosotros”.

Continuaba: “Salió muy bien el coche, de repente me vi que estaba casi tercero cuando giré ya no veía quien estaba detrás, pero llegaron justo en perpendicular. Un golpe fuerte que el coche no pudo resistir hasta el final”.

El McLaren-Honda se levantó del suelo y su continuidad en la carrera sorprendía: “Yo también lo pensaba, pregunte dos o tres veces por la radio. Al pasar por el pit-lane vieron que el coche estaba dañado decidimos aguantar por si arañábamos algún punto, pero el coche no aguantó”, terminaba Alonso.