Previa de Williams en el GP de Singapur 2017

Felipe Massa, Singapur 2017 / Fuente: Zimbio

El equipo Williams llega a Singapur con la esperanza de tener un fin de semana lo más fácil posible pues el trazado de Marina Bay no es del todo adecuado para las características del FW40, el cual destaca por su escasez de carga aerodinámica y un chasis algo atrasado.

Felipe Massa está encantado con el ambiente que hay en Singapur pues es la tercera carrera nocturna de la temporada, dotada de glamour, aunque siempre con grandes dosis de humedad y calor. "Aunque tenemos tres carreras nocturnas, Singapur es la única en medio de la ciudad, en medio de la noche, y es genial. Tengo ganas de que llegue la carrera, aunque sé que será muy caliente y húmedo, lo que lo convierte en una de las pistas más difíciles. Como siempre, espero que podamos tener un buen resultado".

Lance Stroll no parece estar asustado por no haber corrido nunca aquí. El canadiense también coincide con su compañero en que Singapur debe ser un lugar agradable para visitar. Admite que preparan con gran exigencia los entrenamientos físicos para este Gran Premio. "Singapur es un nuevo circuito para mí, pero no me importa eso en absoluto. Hasta ahora la única carrera nocturna que he hecho fue en Baréin, pero esto obviamente será muy diferente ya que es en un circuito callejero. Me gusta la apariencia de la pista, sin duda parece ser muy técnica. Estoy seguro de que Singapur es un lugar agradable para visitar, la temperatura cuando corramos allí será elevada y habrá mucha humedad. La carrera debería ser realmente exigente físicamente y vamos a hacer un poco de entrenamiento en el calor antes de ir allí. Sin embargo, realmente sólo tienes que continuar con el entrenamiento habitual y luego sufrir por las condiciones".

Por último, Paddy Lowe, jefe técnico, analiza el trazado asiático comentando ser duro para los frenos y con alta carga aerodinámica. También subraya la importancia de la humedad y del calor para los pilotos y para los coches. Lowe quiere seguir con los buenos resultados cosechados en Monza. "Nos dirigimos a Singapur este fin de semana, y en una de las carreras más singulares en el calendario. Esta fue la primera carrera que se celebró en la noche bajo los focos y crea una magia muy especial para el evento que no vemos en ninguna otra parte. El circuito en sí mismo requiere de una alta carga aerodinámica y un buen agarre mecánico. Es duro con los frenos y tiene un montón de pianos lo cual es muy duro para los coches. Con una velocidad muy lenta característica, pero la distancia de carrera completa es de 300 km, y muy a menudo vemos la carrera alcanzando el límite de dos horas. El calor y la humedad son intensos incluso sin el sol. Juntar todo esto da como resultado una de las carreras más desafiantes para los pilotos y los coches, por lo tanto, vemos muchos incidentes como por ejemplo que los coches se rompan y los conductores se fatiguen. ¡Todo esto hace un espectáculo emocionante y dramático! Desde la perspectiva de Williams, esperamos continuar con el buen momento que tuvimos en Monza", expresó para finalizar.