Previa de Force India en el GP de Singapur: buscando la paz

Foto: Getty Images

Llega el Gran Premio de Singapur para Force India que necesita una reconciliación entre sus pilotos para seguir sumando puntos en el campeonato y pdoer seguir soñando con alguna carambola que los suba en el podio en alguno de los GGPP restantes. Con la cuarta posición del campeonato consolidada, queda la bonita lucha entre Pérez y Ocon para ser el mejor Force India en el campeonato de pilotos, tres son los puntos que les separan a ambos y, por lo tanto, parece que no se decidirá hasta el final de que lado caerá la balanza.

Sergio Pérez comentaba que "Singapur es una de las carreras más duras de la temporada. Hace mucho calor y humedad pero estoy preparado para competir. A veces te sientes incómodo en el coche y quieres que la carrera termine cuanto antes" el mejicano complementaba diciendo que "te cuesta respirar, sudas mucho y el sudor te cae en los ojos". Pese a ello Pérez definía Singapur como una carrera especial y una de las mejores del año. Sergio ha estado en los puntos cada vez que ha competido en Singapur y espera poder seguir con la racha este año "es dificil destacar una curva del circuito de Marina Bay, me gustan todas, me gustan los circuitos urbanos en general y ésta es una vuelta especial". Singapur es un circuito que tiene los muros muy cerca y Segio lo sabe diciendo que "con un error estás fuera. Nuestro objetivo es estar en los puntos en Singapur y en todas las carreras que vienen. Queda poco de campeonato y queremos hacer todo lo posible por mantener nuestra cuarta plaza".

En el otro lado del ring, Esteban Ocon destacaba también el ambiente que se vive en Singapur "hay algo especial en Singapur, corres bajo las luces y es un ambiente único. Es realmente glamuroso, todos los aficionados y los invitados viven una fiesta durante la carrera" Ocon asegura que es uno de esos circuitos en los que necesitas que todo vaya perfecto. En cuanto a la exigencia física de este circuito Ocon se pronunció asegurando que "hay que intentar prepararse lo mejor que puedas para días como estos, entrenas en sitios calurosos e intentas llevar al máximo el rendimiento de tu cuerpo" ,sin embargo, y a diferencia de otros pilotos, para Ocon "el horario no me afecta. Me gusta que mantengamos los horarios europeos. Nos levantamos tarde, los días son más cortos y puedes dormir mucho. Es mi fin de semana favorito en cuanto a horarios. Duermo mucho y en Singapur puedo hacerlo 12 horas por noche"