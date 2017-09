Previa de Ferrari en el Gran Premio de Singapur

Google Plus

(Foto | Scuderia Ferrari)

Ferrari llega a Singapur muy ilusionado, ya que es un circuito que se adapta completamente a sus prestaciones y si a eso le sumas que tu máximo rival, Mercedes, suele dejarse muchos puntos aquí, la ilusión es doble.

Además, el equipo tiene que aprovecharlo. Se marcharon de vacaciones con victoria de Sebastian Vettel en Hungría, con doblete incluido, pero tras las vacaciones se ha detectado un pequeño bajón.

El presidente, Sergio Marchionne se marchó muy decepcionado de Monza: “Creo que simplemente la cagamos. La puesta a punto del coche era la equivocada y creo que subestimamos el circuito”, añadiendo: “Creo que la hemos cagado desde Spa”.

Son circuitos que no favorecen a Ferrari, pero a pesar de ello, Vettel quedó segundo en Bélgica y tercero en Italia a tan solo tres puntos de Lewis Hamilton en el campeonato.

Si Ferrari ha solucionado durante estas dos semanas en la fábrica los problemas que achaca el presidente, lo más normal es que se viera un doblete como ya pasó en Hungría.

Los rivales directos de la escudería italiana tienen claro quién es el favorito. “En Singapur puede que Vettel cambie de nuevo las cosas. En muchas ocasiones, Ferrari ha sido más rápido que Mercedes, pero espero que gane Hamilton”, aseguró Nicki Lauda.

Sebastian Vettel

El alemán aún no se ha pronunciado sobre lo que espera de este fin de semana. Sus últimas declaraciones se relacionan a su renovación por un año más en Ferrari. Vettel: “No me veía en otro sitio en 2018. Ferrari es el equipo que siempre he soñado”.

Por último, comentó el cambio desde su llegada: “Cuando firmé a finales de 2014, sabíamos que habría muchas cosas que hacer, que era un nuevo desafío, ahora, muchas cosas han cambiado. Creo que Ferrari seguirá ganando impulso. Vamos a llevar a Ferrari de nuevo al nivel que quería Enzo Ferrari”.

Kimi Raikkonen

El finlandés no ha hablado, pero sí su jefe de equipo Maurizio Arrivabene, sobre su piloto y la renovación: “Kimi ha demostrado que es capaz de ganar, ya lo vimos en Mónaco. En Hungría también se quedó muy cerca. Me alegraría mucho verle ganar esta temporada al menos una carrera”. Por qué no podría conseguirla este fin de semana.