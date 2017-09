OFICIAL: Valtteri Bottas renueva con Mercedes un año más

Valtteri Bottas, renovado/ Fuente: @valtteribottas

El baile de asientos de cara a 2018 ya ha comenzado. Si bien los rumores llevan disparados desde la vuelta del parón veraniego, los primeros movimientos han empezado a sucederse estos últimos días. Una de las noticias más comentadas –e incluso esperadas- ha sido la ruptura definitiva entre McLaren y Honda. Aunque lo que verdaderamente se esperaba era un anuncio por parte de Renault del fichaje de Carlos Sainz, lo cierto es que el único que ha habido hoy ha sido la renovación de Valtteri Bottas con Mercedes. Entre los motivos se encuentran sus impresionantes números (nueve podios en trece carreras, de los cuales dos han sido victorias en Rusia y Austria) y su excelente relación con Lewis Hamilton.

El finés ha explicado en un comunicado oficial emitido por los de Brackley sus sensaciones después de la ansiada renovación: “Estoy orgulloso de continuar trabajando con Mercedes en 2018 y de seguir siendo parte de la familia Mercedes. Juntos seguimos siendo más fuertes día a día, seguimos con el trabajo duro; no hay límites”.

Con tan sólo 28 años, Bottas ya ha logrado sus dos primeras victorias en Fórmula 1, después de varios años en un equipo Williams caracterizado por sus subidas y bajadas de rendimiento. En lo que va de 2017, se encuentra tercero en el mundial de pilotos y acumula un total de 197 puntos, 53 por encima de su inmediato perseguidor, Daniel Ricciardo. “Desde que me uní al equipo en enero, he disfrutado cada día trabajando con ellos. La bienvenida y el apoyo de cada miembro y de todos los aficionados tiene un valor incalculable. Como piloto, he podido aprender y crecer muchísimo y ya hemos disfrutado de momentos realmente buenos esta temporada, que nunca olvidaré. Me impresiona la mentalidad, compromiso y el espíritu de equipo”, ha continuado.

"Ser compañero de Hamilton también ha estado muy bien y disfruto del respeto que tenemos y de la voluntad de llevar al equipo hacia delante juntos", continúa.

Con respecto a cómo se siente para afrontar los nuevos retos del año próximo y los momentos decisivos que queden esta temporada, el finés se muestra tajante y asegura que continuará "trabajando duro tanto dentro como fuera de la pista" para "lograr resultados incluso mejores" y demostrar así que "la confianza [depositada en él] fue la decisión correcta".

Con respecto a cómo se siente para afrontar los nuevos retos del año próximo y los momentos decisivos que queden esta temporada, el finés se muestra tajante y asegura que continuará “trabajando duro tanto dentro como fuera de la pista” para “lograr resultados incluso mejores” y demostrar así que “la confianza [depositada en él] fue la decisión correcta”.

Hasta Toto Wolff reconoce que la relación entre el finés y el tricampeón ha sido clave para tener un año más al ex de Williams con las flechas plateadas.

"Le dimos a Bottas un gran reto este año: unirse al equipo a última hora, en la parte delantera de la parrilla de F1 y con el mejor piloto del deporte como compañero. Con eso en mente, sus resultados han sido incluso más impresionantes. Hubo altibajos, más altos que bajos, y muchas cosas que destacar, como sus dos victorias, en Rusia y Austria. En general, el equilibrio de sus actuaciones y su trayectoria hacia arriba hizo que no fuese un dolor de cabeza renovarle para 2018"

Para finalizar, el jefe deportivo de Mercedes considera que el respeto y la deportividad son factores extra que necesitan para luchar contra los demás equipos. "Para nuestro equipo, los factores extra son el respeto y la deportividad que han crecido entre nuestros pilotos. La química y dinámica entre Bottas y Hamilton funciona y son lo que necesitamos para luchar con nuestros rivales"