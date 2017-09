Mika Häkkinen: "Las sanciones deberían ser para el equipo y el motorista"

Google Plus

Fuente: Getty Images

Durante el pasado Gran Premio de Italia la Fórmula 1 se volvió a poner en evidencia a causa del sistema actual de penalizaciones. Más de la mitad de la parrilla tuvo que perder posiciones por cambios en el monoplaza, lo que alteró en gran medida el resultado de la clasificación del sábado. Muchos ya han manifestado la necesidad de un cambio, y ahora el expiloto Mika Häkkinen se une a estas réplicas.

El expiloto de McLaren cree que el piloto no debería ser el perjudicado con las penalizaciones, sino el equipo y los propios motoristas: “Es ridículo que un piloto deba estar en la parte de atrás de la parrilla porque su motor necesite piezas nuevas. Me doy cuenta de que es fácil criticar este sistema y duro plantear la alternativa correcta, pero siempre se trata de que el piloto no tiene la culpa si el equipo o el proveedor tiene que usar piezas nuevas”, ha comentado el finlandés.

"El sistema actual no tiene mucho sentido"

El embajador de los de Woking cree que toda la responsabilidad debería recaer en los equipos y motoristas, ya que son los encargados del diseño: “Los equipos y las compañías de motor conocen las reglas cuando diseñan y desarrollan los coches o introducen actualizaciones, así que cuando necesitan hacer cambios, son los equipos y motoristas los que deberían recibir el castigo, no los pilotos, que quieren competir o los aficionados, que esperan ver a sus héroes salir desde la posición en la que han clasificado”, ha seguido explicando Häkkinen.

Como explica el finlandés, las penalizaciones no solo afectan al piloto, sino también al espectáculo: “El sistema actual es como si un niño se porta mal en la escuela, pero en lugar de castigarlo, ¡toda la familia se mete en problemas! No tiene mucho sentido y las penalizaciones complican que los aficionados puedan seguir el deporte”, ha añadido Häkkinen para la web de apuestas Unibet.