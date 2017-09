Previa de Renault en el GP de Singapur 2017: La calma entre la tormenta

Foto: Getty Images

La Fórmula 1 deja el viejo continente y se adentra en los últimos Grandes Premios de la temporada. Dejando a un lado todos los rumores sobre la posible incorporación de Sainz a la formación gala unido al inminente pacto con McLaren, la escudería del rombo confía en lograr un buen resultado en este Gran Premio nocturno.

Las características del circuito, menos importancia del motor y más beneficio de una carga aerodinámica alta, hace que sus pilotos se encuentren motivados para sumar puntos. Tras un Gran Premio de Italia donde el motor fue claramente perjudicial para el rendimiento deportivo, confían en retornar a posiciones más nobles.

Al igual que muchos pilotos, Nico Hulkenberg destaca la dureza del trazado asiático donde se adaptan al horario nocturno durmiendo durante el día. El piloto alemán quiere olvidar lo vivido con su equipo en Italia y regresar a la senda de buenos resultados.

"Es un GP muy especial y la única carrera real nocturna que tenemos. ¡Realmente nosotros no veos el día allí! Dormiremos hasta la hora de comer, y después hay que salir para trabajar, así que no hay mucha vida social para nosotros los pilotos. El lugar es increíble, cómo han construido todo es fantástico, especialmente porque está justo en el medio de la ciudad".

"Como circuito, es realmente duro y físicamente exigente, sin duda uno de los más duros de la temporada. La vuelta es larga con muchas curvas y algunas zonas apretadas. Las altas temperaturas y la humedad, combinados con el hecho de que sea un circuito callejero, lo hace bastante duro. Es importante estar en una forma física máxima debido a esos requisitos. Suelen aparecer safety cars por lo que es difícil concretar una estrategia".

"Finalizamos con Europa, pero en última instancia Italia fue un fin de semana difícil para nosotros como equipo. Es decepcionante no salir de allí con puntos. Me quedé atrapado en tráfico en la carrera y no pude hacer demasiado. Voy a tratar de eliminarlo de mi mente tan pronto como sea posible y centrarme en Singapur. Tengo ganas porque deberíamos ser más competitivos, ¡adelante y hacia arriba!".

Foto: Getty Images

Por su parte, Jolyon Palmer no ha estrenado su casillero de puntos todavía. El inglés ya logró una victoria en GP2, y confía en poder repetir un buen resultado este fin de semana. Por otro lado, Palmer señala que la preparación física es clave en este trazado.

"Amo Singapur porque es un evento singular bajo las luces. He ganado allí en la GP2 y fue una de mis mejores victorias. De hecho, competí ahí dos años y ambos fueron muy bien. Espero que pueda crear mejores recuerdos allí. Es una sensación genial pilotar por la noche ya que puedes ver el circuito claramente por las luces, pero tu visión se canaliza ya que el fondo es oscuro"

"El sector final es un gran desafío con la sección bajo las tribuna. Está muy apretado bajo el puente también así que necesitas estar preparado para reaccionar. Juntar una vuelta perfecta es difícil. Sobre el puente y en la mitad de la vuelta es bastante complicado hacerlo bien ya que estás frenando mientras giras así que es fácil bloquear una rueda, y en el último sector es muy estrecho y revirado".

Por último confía en poder mejorar las sensaciones vividas en Monza: "Italia fue un fin de semana duro pero sabíamos que iba a ser muy difícil ya que Monza no concuerda con las fortalezas de nuestro coche. No hicimos la mayor parte de la clasificación y no hicimos nuestra mejor salida. Me sentí bien en el coche, completé algunos adelantamientos, estábamos en un buen lugar con una estrategia diferente pero después tuvimos un problema y me retiré. ¡Dejaremos la retirada a un lado y ahora nos preparamos para Singapur!".

Desde arriba, Cyril Abiteboul, director general de Renault Sport F1, cree que Singapur “marca un periodo de mucho trabajo”. No es de extrañar pues es el primero de la tres carreras asiáticas restantes (Malasia y Japón).

"El Gran Premio de Singapur marca el comienzo de un período de mucho trabajo en el calendario de Fórmula 1 mientras nos preparamos para la primera de las tres carreras en Asia. Marina Bay es un interesante y desafiante circuito callejero bajo las luces y el cielo nocturno. Sus rápidos giros y su estrecho y retorcido diseño significa que es mucho más adecuado para nuestro coche que la ronda anterior en Monza".

Además, recuerda que el Gran Premio de Italia era “un desafío”. También fija su objetivo en alcanzar a los Williams de cara a final de temporada.

Hülkenberg y Abiteboul, China 2017 / Fuente: Zimbio

"Sabíamos que Italia sería un desafío. Nico estaba en una buena posición y estaba en la pelea por el décimo lugar. Pero el tráfico en frente de él significaba que adelantar era difícil y tuvo que conformarse con el decimotercer lugar. Jolyon estaba en una estrategia inversa ya que teníamos un poco de licencia para probar algo diferente, pero tuvimos que retirar su coche con un problema de transmisión para evitar mayores problemas".

"Ahora nos estamos centrando en estas rondas de Asia. Williams está a sólo 21 puntos de ventaja sobre nosotros en el quinto lugar en el Campeonato de Constructores y, con siete carreras por delante, está en nuestra capacidad perseguir eso para el final de la temporada. Tenemos que crear un cierto impulso y encadenar algunos resultados consistentes con ambos coches dentro de los diez primeros. Singapur será vital para iniciar este esfuerzo".

También quiso comentar los nuevos puestos dentro de la marca del rombo, dando nombres de los empleados y las funciones que pasarán a ocupar.

"Del otro lado de la pista, desde el Gran Premio de Singapur, Matthieu Dubois asume el papel de Jefe de Estrategia de Carrera del equipo de Fórmula 1 de Renault Sport. Funcionalmente reportará a nuestro Director Deportivo Alan Permane. Matthieu se unió a Renault Sport en 1998, donde ha ocupado varios puestos como el de estratega de carrera de Enstone de 2008 a 2012. Hasta ahora, Matthieu ha estado a cargo del seguimiento de los equipos cliente –Red Bull Racing y Scuderia Toro Rosso–".

"Simultáneamente, Ricardo Penteado, Jefe del Servicio de Motor en pista, asumirá la responsabilidad directa de los tres equipos. En sus actividades cotidianas, contará con el apoyo del Ingeniero Jefe de cada equipo. También estará a cargo de la coordinación con nuestros clientes en la pista".

Para finalizar, el director técnico de los galos, Nick Chester, agrega que han realizado mejoras en la parte trasera del RS-17 con el fin de hacer la misma más compatible, ayudando así a tener una mejor tracción. También ha comentado las dos últimas carreras y cómo han repercutido en la marca del rombo.

"Hemos hecho muelles traseros más suaves para hacer la parte trasera más compatible y que ayude a la tracción. Como siempre, tienes que conseguir el compromiso correcto, ya que es un equilibrio entre un chasis compatible y no perder demasiado rendimiento aerodinámico. Tenemos algunas actualizaciones menores para la carrocería que evaluaremos durante las sesiones de práctica".

“Hemos mejorado el coche, que ha sido muy positivo. Desde Silverstone el coche ha sido un poco más competitivo. Budapest y Spa mantuvieron esa tendencia y éramos el cuarto coche más rápido en términos de ritmo. No fuimos tan rápidos en Monza, pero las próximas carreras nos deberían volver a colocar al nivel de rendimiento que vimos en Spa. No hay pistas restantes con una carga aerodinámica súper baja. Tenemos un buen potencial para ser fuertes en estas tres carreras asiáticas", ha expresado para finalizar.