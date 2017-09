Fichajes y cambios de motores: la parrilla en 2018

Google Plus

Foto: Getty Images

Como sucede en cada temporada, al pasar el ecuador del año desde el paddock del Gran Circo se plantean preguntas acerca del futuro de los pilotos dentro de las escuderías. Esta serie de rumores y afirmaciones se viene conociendo como la temporada tonta, silly season en inglés. A diferencia de otros años donde el principal problema residía en el intercambio de pilotos entre los equipos de la parrilla, esta temporada todo parece apuntar a Honda como el principal desencadenante.

Bien es cierto que equipos como Mercedes, que acaba de anunciar la renovación de Bottas, Ferrari o Red Bull tienen confirmadas sus alineaciones para la próxima temporada. Junto a estos tres equipos, Haas confirmaba recientemente a sus dos pilotos para la próxima temporada. La decisión del equipo con base en Estados Unidos no era de esperar, ya que sonaban dentro de su órbita varios pilotos de la cantera de Ferrari. Tras cerrarse las puertas de Haas, en Sauber pueden estar abiertos a la incorporación de estos pilotos tras no firmar con Honda como motorista.

Vuelta de Robert Kubica a la Fórmula 1

Aunque esta temporada no están teniendo la mejor relación que dos compañeros de equipo podrían tener, Force India mantendrá a Sergio Pérez y Esteban Ocon como pilotos por otra temporada más. En Williams se encuentran a la espera de la decisión de Felipe Massa. El brasileño regresaba esta temporada tras anunciar su retirada y puede que su futuro esté ligado a Fórmula E. Aun así, no se conoce todavía su futuro para el próximo año. En caso de Massa no continúe en la Fórmula 1, el nombre de Robert Kubica suena con fuerza para poder ser el compañero de Lance Stroll. El polaco ha realizado una serie de pruebas este año con Renault, y estando Sainz dentro de Renault en 2018 dejaría a Grove como la única alternativa para su regreso.

Mercedes apuesta por mantener la alineación actual | Getty Images

McLaren - Honda y Toro Rosso - Renualt

El principal juego de piezas en esta silly season viene entre McLaren, Honda, Toro Rosso y Renault. McLaren y Honda no atraviesan su mejor relación tras tres años donde los resultados no están llegando. Los de Woking quieren retener al bicampeón del mundo Fernando Alonso a toda costa. Y puede que una de las decisiones que tomen sea cambiar de proveedor de motores. Para ello Renault entraría en el juego.

Para que la marca del rombo distribuya motores a los británicos, éstos deberían de dejar a un equipo primero. Es aquí donde salta el nombre de Toro Rosso. Renault suministra motores a su propio equipo, Red Bull y a los de Faenza. Con la entrada de McLaren un equipo tendría que salir. Por otro lado, Honda quiere mantenerse dentro de la Fórmula 1 aunque desligado de McLaren. Es por ello que un intercambio de motoristas entre estos dos equipos solucionaría este rompecabezas.

Aunque Fernando Alonso no anunciaría su futuro antes de conocer cuál es la propuesta de McLaren, el nuevo proyecto con los galos podría retener al asturiano una temporada más en el Gran Circo. Por otro lado, la llegada de Honda a Toro Rosso podría provocar el fichaje de Carlos Sainz por Renault. El madrileño ha señalado varias veces durante esta temporada sus intenciones de correr en un equipo puntero para 2018, siendo negativa la respuesta de los responsables de Red Bull. Pero tras darse este posible cambio de motoristas, todo parece apuntar que en el Gran Premio de Singapur se podría anunciar el fichaje del madrileño por la marca del rombo.

La unión de McLaren con Renault podría renovar a Fernando Alonso por una temporada más | Getty Images

Renovación en Toro Rosso

Sainz entraría a sustituir a Jolyon Palmer, dejando una vacante libre en Toro Rosso. Y podrían ser dos si desde Red Bull no deciden renovar a Daniil Kvyat por otra temporada más, dando paso a nuevos pilotos del programa de Red Bull como Pierre Gasly o Sean Gelael. Aunque el madrileño fiche con los franceses, Red Bull se reservará una opción de recompra por un tiempo en caso de que uno de sus dos pilotos titulares dejaran el primer equipo.

Como viene sucediendo en todas las temporadas, hasta los últimos Grandes Premios o incuso la conclusión de la temporada no se sabrá en detalle todas las decisiones de equipos y pilotos. De momento todo parece que comenzará con el movimiento de la primera ficha, anunciar el acuerdo entre McLaren y Renault. A partir de ahí se conocerá la parrilla de la temporada 2018.