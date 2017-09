Honda dice adiós a McLaren

Palmer y Vandoorne, Austria 2017 / Fuente: Zimbio

Aunque aún no es oficial pues no ha habido un comunicado entre ambas partes, en el Gran Circo lo dan por hecho. Honda deja a McLaren, o McLaren deja a Honda, más bien. Tras tres años de falsas promesas, de resultados que no llegaban y de falsas ilusiones, el binomio anglo-nipón se disuelve. No era de esperar pues la pretemporada de McLaren Honda adelantaba que no iba a ser un año fácil para los británicos.

La noticia oficial se haría pública hoy miércoles o mañana jueves, cuando los equipos estén ya en tierras asiáticas para disputar el Gran Premio de Singapur. Hay mucho de qué hablar, como el futuro de Fernando Alonso, el contrato con Renault, el traspaso de Sainz a los del rombo…

Fernando Alonso, futuro incierto

“El nano” no da señales sobre su futuro. En el programa “El Hormiguero” relataba que tendría una decisión clara a finales de ésta semana. Sin embargo, múltiples sospechas se levantan: en su Twitter oficial, el asturiano se quitó el encabezado de los coches históricos de McLaren, dejó de seguir a Honda en dicha red, etc… Además, surgen rumores acerca de que los de británicos se habrían planteado bajar el sueldo al bicampeón debido a la poca capacidad económica, tras la marcha de Honda, que tienen en McLaren, sumando que tienen pagar 12 millones de euros anuales por el motor Renault y pierden los 100 millones que los japoneses aportaban cada año al equipo.

Fuente: Zimbio

Y es que desde McLaren no se muerden las uñas. El CEO de McLaren Group, Zak Brown, ha llevado a cabo una estrategia de enaltecimiento a Lando Norris, pues el chaval está brillando con luz propia en la F3 Europea. Brown asegura que el joven piloto es “el nuevo Hamilton”.

Lo más lógico y probable es que el ovetense renueve un año más con la escudería de Woking. Los motivos serían claros: ver qué es capaz de hacer Renault y ver qué pueden hacer en 2018 con un motor más competitivo que el Honda; con la espera e ilusión de conseguir algún podio o signos de mejora para ser campeones del mundo.

Carlos Sainz a Renault

El madrileño las cosas son más claras y seguras. Correrá para la marca francesa a partir de 2018 por dos temporadas. Rumores decían que correría ya con los galos desde el Gran Premio de Malasia. Sin embargo, Sainz prefiere esperarse a 2018 para poder realizar la pretemporada con su nuevo equipo.

Fuente: Zimbio

Helmut Marko, asesor de pilotos de Red Bull, podría tener la última palabra. Eso significa que aunque todo estuviera zanjado, si él no da el visto bueno, no se podría completar la operación. Algo normal en su formas de actuación y protección de pilotos.

Toro Rosso, sin embargo, se queda sin su piloto estrella, el que más puntos aporta al equipo. Renault también sale bien parada. Si Sainz se subiera el RS-17 en Malasia (cosa improbable), los franceses podrían tener un gran dupla ganadora. Hülkenberg y Sainz son dos jóvenes talentos con potencial asegurado de cara al futuro, mientras que Palmer no parece responder al nivel que debería.