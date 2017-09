Ricciardo toma a Rossi como inspiración

Ricciardo, inspirado por Rossi (Fuente: Zimbio)

No hay muchos pilotos de MotoGP que tengan la ambición más allá del mundo de las ruedas. Solo hay un piloto que fue capaz de ganar campeonatos tanto en motos como en la Fórmula 1, el británico John Surtees. Valentino Rossi, ha tenido la valentía de no ser solo una auténtica leyenda en el motociclismo, con admiración a nivel mundial. Con Ferrari ha probado algunas veces alguno de los monoplazas de la escudería italiana en circuitos como el de Cheste, y han quedado satisfechos con el rendimiento de 'Il Doctore', el que más carreras ha ganado en Moto GP y en todas las categorías del motociclismo. Ahora, tiene que lidiar con las nuevas generaciones, que vienen pisando fuerte y han puesto a Rossi contra las cuerdas. Y eso es algo que Daniel Ricciardo entiende muy bien.

El australiano, que en su primer año en Red Bull superó a un cuatro veces campeón del mundo, el alemán Sebastian Vetvtel. A pesar de ello, la llegada de jóvenes pilotos como el holandés Max Verstappen le han aparcado a otros lugares de la parrilla en las que Ricciardo no se siente cómodo. "Creo que Verstappen tiene más presión de la que yo tuve. Creo que esto es con lo que ha lidiado Valentino Rossi en estos últimos diez años. Y hay dos formas de encararlo", ha señalado Ricciardo en una entrevista para Autosport.

"La primera es tomárselo del estilo: 'Se lleva toda la atención y hace esto y lo otro'. Esa forma de afrontar la situación puede desgastar y jugar en contra de los intereses de uno. Rossi este año ha mejorado y eso lo he notado, en lugar de poner excusas constantemente. He intentado encontrar los puntos en los que puedo mejorar y adelantarme a la evolución, como creo que Rossi ha hecho en los últimos años. Los chavales hoy en día mejoran constantemente y Rossi ha encontrado una forma de evolucionar. Por eso soy crítico, pero creo que he estado a la altura de las expectativas".

"A lo largo de los años, porque precisamente he pasado muchos en F1, probablemente yo sea mi peor aliado. Soy extremadamente sensible. No es una excusa pero a veces debería centrarme y lidiar con el problema. Esos sensores que tengo en el cuerpo, tengo que cambiar la mentalidad. No creo que Verstappen haya desarrollado esos sentidos aún, así que probablemente sepa solucionar algunos problemas mejor que yo. O también es que tardo más en aclararme", ha afirmado Ricciardo para concluir.