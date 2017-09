Sean Bratches: "Vamos a hacer este deporte mejor"

Fotografía: Zimbio

Sean Bratches, jefe comercial de la Fórmula1 ha explicado que el lema que hay de: “Desata el mayor espectáculo de carreras del planeta”, tiene como principal objetivo ayudar a que todos los miembros que forman parte de la F1, recuerden las conclusiones sacadas en las encuestas, en la que el tema principal es lo que se quiere para el futuro del automovilismo

"Una de las cosas que me encargaron cuando llegué fue un estudio de la marca de la F1”, dijo. “Nunca se ha hecho un estudio así en esta categoría. Fuimos a cuatro continentes, hablamos con mucha gente, con aficionados de cada continente siete horas durante dos días. Tenemos una gran cantidad de datos que hemos sintetizado hasta tener claro cómo vamos a hacer este deporte mejor. Es increíblemente claro y conciso, y si alguien olvida lo que tiene que hacer cuando se levante por la mañana, sólo tiene que mirar este trabajo y se acordará. Nuestra misión es eso: ‘Desatar el mayor espectáculo de carreras del planeta”, explicaba Bratches.

Por otro lado Sean ha explicado cómo han dividido todo esto en cinco secciones diferentes, teniendo el mimo objetivo, que es que la F1 sea más divertida los fines de semana de Gran Premio para los aficionados.

"Hay cinco ‘estrellas’ en las que nos vamos a centrar:

1/ La primera es ‘Revel in the Racing. Se trata de crear mayor competencia en la parrilla. En este momento no hay ningún Leicester City en la F1. La parte trasera de la parrilla está demasiado lejos de la delantera. No hay meritocracia. Mediante los límites de costes, un mejor reparto de ingresos y otras medidas, vamos a crear un mejor espectáculo, un mejor ambiente de carreras, un ambiente competitivo, para los aficionados.

2/ La segunda se llama ‘Breaking Borders’ (‘Rompiendo fronteras’). La F1 es un deporte que tiene como una capa de exclusividad que la cubre. Es muy difícil tocarla. Cualquier niño en Londres puede coger un balón de fútbol y darle una patada en un campo, o intentar anotar un balón de baloncesto en cualquier aro.

Asegurando que: "No se puede subir a un coche de F1, es muy, muy difícil hacerlo. Existe un muro. Aunque creemos que ese concepto de exclusividad tiene su valor, desde el lado deportivo queremos que la gente pueda ‘tocar’ y participar de alguna manera”

3/ El tercer punto es ‘Poner el foco de nuevo en el espectáculo’. Lo estamos haciendo en el circuito y fuera. Muchas empresas se nos han ofrecido para crear el año que viene festivales para los aficionados en el centro de las ciudades cuando se acerque el gran premio y será muy emocionante en muchos niveles. En un gran premio pasas tres o cuatro días, seis o siete horas al día. Hay que destacar más en cuanto a espectáculo, así que creamos oportunidades para que los fans participen.

4/ "'Taste the Oil' (es decir la prueba de aceite) trata de contar la historia de la tecnología en este deporte. Esta historia es extraordinaria y no se ha contado. Hay una gran oportunidad para hablar sobre la tecnología y estos ingenieros, estos científicos, estos psicópatas, como quieran llamarlo, que realmente desarrollan esta tecnología de vanguardia.

5/ El último es 'Feel the Blood Boil' (Siente la sangre hervir). Habla de estos gladiadores, estos pilotos que se suben a estos coches y realmente están al borde del precipicio del peligro y el desastre en cada segundo para ganar las carreras”.

Para finalizar, Sean quiso recordar que la Fórmula 1 cuenta con un equipo directivo que les ayudará a alcanzar su potencial: "Creo que he reunido a un excelente grupo de altos ejecutivos con una gran experiencia para llevar esta parte comercial de la empresa y permitir que la F1 llegue a lo que debe ser. Es lo que han estado haciendo hasta ahora”, zanjaba el jefe comercial de la Fórmula1.