Alejandro Valverde: "Estoy mejor que nunca"

Alejandro Valverde celebrando la victoria en la 16ª etapa del Giro de Italia 2016. Foto: Movistar Team

Tres meses han pasado desde que Alejandro Valverde (Movistar Team) sufriera una caída en la primera etapa del Tour que acabó con la que hasta entonces había sido la mejor temporada en su dilatada carrera, con 11 victorias en 36 días de competición llegando a la centena de victorias profesionales. Y el 'Bala' declara en una entrevista en El País que está “mejor que nunca”. El murciano hace ya “700 kilómetros semanales”, después de una recuperación física que ha ido “perfecta”. “En el grupo de entrenamiento, que me conocen de siempre, me dicen que estoy tan fuerte como antes por lo menos. Y ya tengo ganas de comprobarlo en carrera. Estoy impaciente”. Tanto que hace unas semanas llamó a Eusebio Unzué para pedirle correr la Milán-Turín del pasado jueves.

Pero después de una caída tan dura, cuando empiece a correr un poco de miedo “va a pasar”. “Sobre todo, los días de lluvia” y en las bajadas: “Cuando vas bajando un puerto estrecho con muchas curvas, que es donde más peligro tienes, ahí no piensas y lo haces con normalidad. Cuando tienes una recta, a 80 o 90, como es recta te pones a pensar, qué rápido voy; miras el velocímetro, te acojonas y empiezas a frenar”.

"En el grupo de entrenamiento, que me conocen de siempre, me dicen que estoy tan fuerte como antes por lo menos"

Valverde pasó a profesionales con 22 años, con muchísimo talento, pero también con alguna dificultad: “Cuando llegas a profesionales estás corriendo con Bettini o con Armstrong que están ganando de todo, y te sientes inferior. Y alguna vez les ganaba, pero era difícil. Cuando empezaba era más frágil mentalmente, inseguro. Casi tenía complejos. La he sufrido mucho [la inseguridad], sobre todo en las cronos”. Pero después de 15 años en la élite el murciano ya lo ha ganado casi todo y ahora corre “sin miedo, sin presión, disfrutando”. “Como estoy bien de forma físicamente y no tengo miedo a fallar, hago movimientos arriesgados que antes no me atrevía y me la juego muchas veces y me sale”, como en la última edición de la Vuelta a Murcia, en la que ganó atacando en solitario a 70 kilómetros de meta.

El Tour, para otros

“Con los fichajes que ha hecho el equipo este año, con Landa, con Nairo ahí... No quiero Tour”. El de Las Lumbreras es tajante ante las preguntas sobre su planificación para el año que viene, en el que el Movistar Team podría alinear un “tridente” de estrellas en el Tour con Nairo Quintana, Mikel Landa y el propio Valverde. “Creo que el año que viene lo que tengo que hacer es dedicarme más a hacer Giro, Vuelta y Mundial. Si Eusebio [Unzué] me dijera, hazte tú el calendario, le diría clásicas, Giro, Vuelta a España y Mundial”. Y es que llegará con 38 años a un campeonato del mundo 2018 que califica como “muy, muy duro”. “Ya me quedan pocas oportunidades para ganar el Mundial. Tengo seis medallas, pero de oro, ninguna. Y si todo va bien... Bueno, a ver qué tal me recupero de esto de la rodilla. Todo va bien por ahora, pero hasta que uno no empieza a correr y se ve ahí no sabe”.

En un año marcado en el ciclismo español por la retirada de Alberto Contador, esto es lo que Alejandro Valverde opina del madrileño: “Ha sido mi obsesión, mi rival. Alberto es muy competitivo en cualquier carrera. Siempre hemos tenido rivalidad deportiva. El ganarle a él me hacía sentir... 'mira, le he ganado a Alberto".