Igor Antón renueva con Dimension Data

Foto: Team Dimension Data

El ciclista vasco Igor Antón cumplirá un año más enrolado en el Team Dimension Data for Qhubeka, según ha confirmado esta semana el equipo sudafricano. Igor se muestra satisfecho con la renovación tras una buena Vuelta a España en la que un virus lo eliminó a él y a más de medio equipo de la pelea por alguna etapa. "Espero la renovación, pero esto es ciclismo", afirmaba al término de la Vuelta el corredor de vizcaíno, que no iba a continuar en profesionales a cualquier precio.

Su equipo ha emitido un comunicado con estas palabras del escalador español: "Me da alegría y satisfacción permanecer un año más en el pelotón profesional. Deseo agradecer al equipo esta oportunidad por continuar en el deporte que tanto amo. Este año en la Vuelta pude comprobar que no estaba tan lejos del máximo nivel y me convenció de que aún tenía más que ofrecer. Tanto si corro para mis propios resultados como para jóvenes como Meintjes u O'Connor, estoy motivado para darlo todo en este equipo único y especial. Creo que tenemos una gran unión en el equipo y podré seguir disfrutando de este ambiente".

El Dimension Data reseña las 19 vueltas de tres semanas que lleva Antón en su carrera profesional (13 años ya), los dos pasados en la escuadra africana. Y señala su importante rol de gregario para ayudar al líder de la general en las "grandes" de 2018, el sudafricano Meintjes, que vuelve el próximo año a su país para correr con Antón. Antón tratará de volver a saborear la victoria tras dos años en blanco, siendo su última victoria, la lograda en 2015 en la Vuelta a Asturias. El buen escalador español, tendrá, a buen seguro, más de una oportunidad, para cerrar su exitosa carrera profesional con algún éxito.