Andrea Pasqualon se lleva la Coppa-Sabatini

Google Plus

Andrea Pasqualon lanzando el sprint | Fuente: Photo Gómez Sport

Andrea Pasqualon ha dado la sorpresa al imponerse en el sprint al principal favorito Sonny Colbrelli, a quien el recorrido de la sexagésimo quinta edición de la Coppa Sabatini le venía como anillo al dedo, pues era una llegada que picaba ligeramente para arriba. Además ya sabía lo que era la victoria pues el transalpino del Bahrain se impuso el año pasado.

Recorrido de la Coppa Sabatini | Fuente: Twitter: @laflammerouge16

La carrera empezó con una escapada de siete hombres: Oscar Pelegrí (Caja Rural-Seguros RGA), Tonelli (Bardiani – CSF), Debesay (Dimension Data), Zhupa (Willier Triestina – Selle Italia), Vendrame (Androni – Sidermac – Botecchia), Nakane (Nippo-Vini Fantini) y Gamper (Tirol). Estos lo intentaron con todas sus fuerzas y llegaron incluso a gozar con una ventaja de hasta 6 minutos pero el pelotón no estaba para bromas y por tanto, acabaron siendo cazados a pocos kilómetros para la línea de meta.

Un final polémico

En el sprint reinó la polémica, el primero en salir de la última curva fue Pasqualon y nada más salir de ella inicio su sprint. Parecía que se había precipitado pues arrancó desde muy lejos pero Colbrelli no fue capaz de superarle, bien por falta de fuerzas o por los movimientos del que a la postre sería el ganador. Sonny se quejó airadamente del sprint que había realizado el de Wanty pero los comisarios dieron por valido el sprint de Pasqualon y le dieron la victoria.

Sin embargo, el show continuó después, cuando el de Bahrain Merida se entero que no habían descalificado a su compatriota. Colbrelli no se lo creía y cuando Pasqualon se acercó para hablar con él, lo mando de paseo con un cabreo tremendo, un cabreo injustificable pues no había ninguna razón para descalificarlo. El Wanty – Gropue Gobert cierra así una semana increíble con tres victorias, la de hoy, la de ayer de Guillaume Martin y la general del Giro della Toscana.

El podio de la Coppa Sabatini | Fuente: Twitter- @Bahrain_Merida

Buen papel del Caja Rural y de Eduard Prades

En lo que se refiere a los españoles, el Caja Rural-Seguros RGA ha vuelto a dar la cara de una manera notable, primero metiendo a un hombre en la escapada y finalmente logrando un gran quinto puesto gracias a Eduard Prades, por delante de Elia Viviani (Team Sky). El español lleva unas semanas fantásticas, en las cuales ha cosechado grandes resultados y le valen para reivindicarse después de que el equipo no le incluyera en el equipo de la Vuelta a España, sin embargo no le ha valido para volver a repetir la victoria que consiguió en 2015.

Clasificación final