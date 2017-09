Mario Cipollini arremete contra el "ciclismo moderno"

Google Plus

Mario Cipollini se sincera ante los microfonos de Radio 24 | Foto: BrakeTrough Media

“El ciclismo de hoy en día se ha vuelto un poco aburrido, es soporífera la forma en el que Team Sky y Chris Froome dominan las carreras de tres semanas y cómo los equipos rivales no consigue detener a un imparable Peter Sagan” , explicó el exvelocista Mario Cipollini.

El eslovaco Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) ganó su tercer título consecutivo del Campeonato del Mundo, celebrado este pasado 24 de septiembre en Bergen (Noruega). Por su parte, un gran velocista como Cipollini tan solo pudo vestir el maillot arco iris en una ocasión. "En ciclismo, desde su origen, si no tienes un equipo fuerte no puedes disputar un título mundial. Pero Sagan, sin embargo, gana tres”, resaltó Cipollini en una entrevista concedida a los compañeros de Radio24.

El excampeón del mundo tuvo tiempo para mostrar su asombro por el desinterés que están demostrando los demás integrantes del pelotón en hacer dura la carrera y así poder eliminar a uno de sus mayores competidores. "Sagan es un campeón excepcional, sin duda, pero ¿qué pasan con los demás? Todos los entrenadores, todos los directores deportivos ... ¿Qué se supone que están haciendo? ¿Por qué dejan que Sagan tenga la oportunidad de ganar en una carrera con 267 kilómetros donde pueden crear otra situación de carrera?".

Cipollini no se quiso morder la lengua delante de los micrófonos de la emisora italiana y quiso destacar la superioridad de Chris Froome y por consiguiente, del Team Sky en las últimas tres ediciones del Tour de Francia. “Mira lo que ha pasado en el Tour y en la Vuelta de este año. Sky al frente del pelotón y poniendo ritmo. Y los gregarios de Froome son tan fuertes como sus principales rivales y se encargan de los Nibali, Bardet... Luego Froome, en el último kilómetro y medio, está entrenado y listo para marcar la diferencia. Es una estrategia monótona que no nos permite ver algo extraordinario. Este ciclismo, el de hoy en día, es un poco aburrido".

El excorredor italiano quiso hacer una pequeña reflexión de cómo ha evolucionado en ciclismo en los últimos lustros "Me pregunto qué ha cambiado en los últimos 15 años. Cuando fui al Mundial de Zolder en 2002 era el favorito y mis rivales eran Erik Zabel y Robbie McEwen, Alemania y Australia. Dos equipos que no ayudaron en absoluto, toda la responsabilidad fue de Italia", el “Rey León” como se le conocía en el pelotón en su época de corredor, tuvo tiempo para comparar lo que tuvieron que sufrir otro ganadores de grandes vueltas, "Armstrong tuvo que pelear con equipos como Telekom y ONCE. Miguel Indurain también tuvo grandes rivales. Ahora Sky y Froome gobiernas las carreras por etapas y Sagan, las de un día”.

Mario Cipollini y la Operacion Puerto

Cipollini, que regresó brevemente al ciclismo de la mano del Rock Racing, se retiró definitivamente en 2008. Sin embargo, muchas de sus mayores victorias están empañadas por un informe que desveló el periódico italiano La Gazzetta dello Sport en 2013, este manuscrito lo vinculó a través del nombre en clave 'María' a unos de los mayores escándalos de dopaje que se recuerdan en las últimas décadas. Los documentos demostraron que utilizó transfusiones, EPO y hormonas. Unas acusaciones que le obligaron a desembolsar una cantidad que rondaba los 130.000€