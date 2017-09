El Caja Rural-Seguros RGA continúa reforzando su plantilla

El Caja Rural-Seguros RGA sigue apostando por el producto nacional. | Foto: @CajaRural_RGA

Alvaro Cuadros, de 22 años, militó dos temporadas en el conjunto AWT-GreenWay, el equipo de preparación del Quick-Step Floors, antes de que a principios de este año decidiera unirse al filial del Caja Rural-Seguros RGA. El ciclista andaluz ha cosechado grandes resultados durante varias carreras de aficionados celebradas en territorio nacional, alcanzando grandes logros como la medalla de plata en el Campeonato de España sub-23 en línea celebrado en el mes de junio.

"La meta de este año siempre fue pasar a profesionales", aseguró Cuadros. “Ahora vuelvo más maduro, con mayor experiencia, más hecho y me conozco mucho mejor. Espero seguir progresando y creciendo como ciclista, dar un pasito más y ver cuál es mi sitio en el pelotón profesional", estas fueron sus palabras cuando le preguntaron respecto a su anterior paso por la categoría.

Sobresaliente el curso que ha firmado el segundo en discordia, Gonzalo Serrano, no ha querido ser menos y ha buscado dar el salto al profesionalismo por la puerta grande, después de ser uno de los seleccionados para disputar la Copa de España, en el cual se impuso en las dos primeras prueba puntuables, el Circuito del Guadiana y la Aiztondo Klasika, tras confirmar este triunfo con un segundo lugar en el Gran Premio Macario fue escogido como stagiaire para el Tour de Utah y Colorado Classic. El corredor madrileño de 23 años, remató la temporada imponiéndose en el Campeonato de España contra el crono para corredores élite, donde no dudó en agradecer al equipo todo el esfuerzo que están haciendo por hacer realidad sus sueños, toda una muestra de humildad.

Al comienzo de la entrevista el joven ciclista madrileño quiso hacer una pequeña valoración de la temporada. "El 2017 lo calificaría de bastante bueno. La temporada es el resultado del entrenamiento y el sacrificio que venía realizando con anterioridad”. Esto fue lo que respondió cuando le preguntaron sobre el arduo camino que ha tenido que atravesar para llegar hasta aquí, "sabía que pasar a profesionales no sería nada fácil, había que demostrar mucho, pero era una meta que me propuse hace dos años y que Caja Rural-Seguros RGA me ha dado la oportunidad de conseguir. Ahora me propongo adaptarme cuanto antes a la categoría, ayudar, aprender y seguir formándome como ciclista”.

La pareja se unirá a Danilo Celano (Amore & Vita-Selle SMP), Julen Amezqueta y Cristian Rodríguez (Wilier Triestina), y al colombiano Nelson Soto (Coldeportes-Claro) como nuevas incorporaciones de cara a la próxima temporada.