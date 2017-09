Chantal Blaak saca oro de la aplastante superioridad holandesa

Google Plus

En el día de hoy, las ciclistas debían completar un total de 152,8 kilómetros, teniendo que dar ocho vueltas a un circuito de 19 kilómetros. Un circuito con trampa, pues la subida a Salmon Hill era una subida dura para las ciclistas femeninas, por tanto, las velocistas puras se quedaban sin ningún tipo de opción a no ser de que fuera una carrera lenta y de pocos ataques.

La selección holandesa cumplió todos los pronósticos y se llevó el oro, eso sí, no con la que era su principal favorita, pero en esta selección cualquiera podría haber ganado, pues la superioridad respecto a los otros países es brutal. Ha habido mil y un cortes durante toda la carrera y en cada uno de ellos había una holandesa, lo que hacía que por detrás se vieran obligados a colaborar los otros países. Este triunfo evitó el titular que se esperaba: “Anna Van der Bergen”.

Antes de empezar la carrera no había ninguna duda de que Holanda se iba a hacer con una medalla, la pregunta era si se iba a hacer con el oro o con más de una medalla, pues la superioridad es tan grande que no hay margen para la sorpresa. Y todo esto sin que vayáis a leer en este articulo el nombre de la mejor ciclista de la historia, Marianne Vos, porque tampoco ha hecho falta.

Primeros movimientos

El mundial empezó con un ataque de la sueca Sara Penton, quien consiguió una bonita ventaja, lo que le hizo disfrutar durante una gran cantidad de kilómetros, pero todos sabían que no iba a ningún lado. Después de ser cazada, empezaron los ataques y se produjeron unos cuantos cortes en los que como ya hemos comentado anteriormente, se hacía presente la superioridad holandesa.

En mitad de todos estos intentos hubo varias caídas y abandonos importantes, entre ellas podemos destacar a la estadounidense Megan Guarnier, la sudafricana Asleigh Moolman y la finesa Lotta Lepistö, esta ultima por problemas de espalda.

Un final trepidante

Así se llegaba a los últimos 30 kilómetros con la victoria en el pelotón y todo por decidir. Empezaron Salmon Hill y ahí decidieron Van der Breggen y Van Vleuten que ya era hora de dejar las cosas claras. El ataque hizo que el grupo se redujera mucho y se quedaran las más fuertes, pero nadie quería tirar y Janneke Ensing no podía aumentar la diferencia ella sola respecto al pelotón, por tanto, finalmente se volvieron a juntar el pelotón y la cabeza de carrera.

Holanda vs el resto

A falta de 23 kilómetros, atacaron Chantal Blaak, Hannah Barnes y Audrey Cordon y lograron una bonita renta, eso sí, todavía faltaba subir por última vez la cuesta del Salmon. Allí, Holanda decidió atacar pues no se fiaban de las posibilidades que podía tener Blaak, que cosas tiene el ciclismo.

Las más fuertes del pelotón se juntaron con las tres escapadas y formaron un grupo de 7 que sería el que se jugaría la victoria. El grupo estaba formado por tres holandesas (Chantal Blaak, Anna Van der Breggen y Annemiek Van Vleuten), una francesa (Audrey Cordon), una australiana (Katrin Garfoot), una británica (Hannah Barnes) y la polaca Kasia Niewiadoma.

Un parón inolvidable para Chantal Blaak

En ese grupo de 7, atacó primero Van Vleuten pero fue neutralizada enseguida. A continuación, se produjo un parón de oro en el cual aprovecho Blaak para arrancar, detrás no se entendían y la ventaja aumentaba y aumentaba con el paso de los kilómetros sin que no pudieran hacer nada, además la que era cabeza de carrera tenia a sus dos compatriotas controlando situación, y vaya dos, las dos principales favoritas a ganar el mundial, las que venían de ser campeona y subcampeona del mundo en la contrarreloj.

Más tarde, un fuerte ataque de Kasia redujo a 10 segundos la ventaja, pero una vez cazada se produjo el parón que despejo cualquier duda. Para colmo, el pelotón neutralizaba en el último instante al grupo y se jugaban las medallas restantes. Chantal Blaak pone un broche de oro a su carrera, las lágrimas del final lo decían todo.

Intento fallido del triplete

Las dos holandesas intentaron un triplete histórico pero no lo lograron, tampoco les falto mucho. La plata fue para la australiana Katrin Garfoot y el bronce para la campeona del mundo hasta hoy, Amalie Dideriksen. La australiana logra una plata que se recordará en años, pues era muy fuerte, lo demostró en cada subida y en la contrarreloj de hace unos días, sin embargo decidió no dar ni un solo relevo y no atacar ni una sola vez. La realidad es que a pesar de las críticas que ha recibido y que recibirá, por su estrategia conservadora o poco vistosa, ha ganado una plata y esto es lo que vale.

Sin opciones para España

En cuanto a las españolas no ha habido ninguna oportunidad en ningún momento, la más cercana ha sido Sheyla Gutierrez, quien en la última subida a Salmon Hill intento agarrarse al ataque de las holandesas pero se le hizo muy larga la subida, finalmente terminó decimoséptima.

En lo que se refiere a las otras españolas, Mavi Garcia realizó una gran carrera colándose 31ª a pesar de que ha pagado la novatada al ir mal colocada en muchos momentos. Eider Merino realizó también una gran carrera y terminó 55ª. La cara amarga ha sido los abandonos de Alba Teruel, Alicia González y Lourdes Oyarbide.

Quién sabe si en un futuro se puede hablar de una española como campeona del mundo, de momento el Movistar ha dado un primer paso muy importante creando un equipo de féminas para el año que viene. Una noticia fantástica para el ciclismo femenino y que decir para el ciclismo español.

