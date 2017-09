Peter Sagan quiere el triplete

Peter Sagan busca su tercer oro mundial | Foto: Graham Watson - UCI

Si hay un hombre que será referencia durante toda la jornada en la prueba élite masculina de los Campeonatos del Mundo de Bergen será, con casi total seguridad, Peter Sagan. El ciclista eslovaco venció en Richmond en 2015 y, contra la mayoría de apuestas, repitió en Doha en 2016. Ahora, el dorsal número 1 volverá a estar en su espalda y muchas miradas apuntan a un corredor dispuesto a hacer -todavía más- historia en este deporte. Sin embargo, Sagan no lo tendrá fácil si quiere repetir título, aunque el recorrido le sea más favorable que hace un año.

Bélgica: máxima potencia

Greg Van Avermaet, Philippe Gilbert, Tim Wellens, Oliver Naesen o Tiesj Benoot podrían ser, por separado, claros candidatos al oro mundial. Todos ellos tienen capacidades para luchar en el recorrido de Bergen 2017 y, si los juntas bajo un mismo maillot, se postula claramente como el equipo más fuerte de la prueba. Bélgica llega a la prueba con nueve corredores de primer nivel -también competirán Jasper Stuyven, Dylan Teuns, Jens Keukeleire y Julien Vermote- y alta experiencias en carreras de un día.

Bélgica se presenta con el bloque más fuerte | Foto: Graham Watson - UCI

La selección deberá gestionar sus cartas para llegar con opciones a la parte final de la carrera. Al no tener un gran esprínter, ya que Greg Van Avermaet no sería favorito en una llegada masiva, los belgas deberán intentar romper la carrera en los pasos previos por Salmon Hill para seleccionar el grupo de favoritos. En la parte decisiva, Philippe Gilbert y Greg Van Avermaet serían las opciones más fuertes para buscar la victoria. El país con más oros mundiales en la historia no gana el Campeonato del Mundo desde 2012 y tan solo suma un oro y un bronce en los últimos once años.

Velocistas con opciones

Los hombres más rápidos del pelotón tendrán opciones de vencer en la meta de Bergen, pero serán más reducidas que hace un año en Doha, cuando tenían un recorrido pensado para ellos. Fernando Gaviria (Colombia), Michael Matthews (Australia) y el local Alexander Kristoff (Noruega) serían los grandes favoritos, junto con Peter Sagan, en una hipotética llegada masiva. Sin embargo, no es el escenario que se plantea para la carrera. Los distintos pasos por la ascensión de Salmon Hill provocarán que no sea una carrera tranquila para estos corredores, que deberán emplearse al máximo para llegar a meta en el grupo cabecero.

Importancia de la media montaña

Aunque solo hay una ascensión de un poco menos de dos kilómetros en los 20 kilómetros de circuito, puede tener una importancia sustancial en el desarrollo de la prueba. Clásicomanos especialistas en carreras de Flandes o clásicas de las Ardenas tendrán un recorrido muy adaptado a sus características y buscarán los ataques lejanos en grupo o en solitario. Michal Kwiatkowski (Polonia), campeón del mundo en 2014, Rui Costa (Portugal), campeón en 2013 o Julian Alaphilippe (Francia) forman parte del elenco de corredores que necesitan una carrera con movimientos para entrar dentro del abanico de favoritos.

Michal Kwiatkowski ganó el Mundial en 2014 | Foto: Graham Watson - UCI

Quién jugará dos cartas diferenciadas será la selección italiana, que podrá mover la carrera con Gianni Moscon y esperar la llegada en grupo con Matteo Trentin, dos corredores con opciones de éxito. Por su parte, los grandes escaladores como Nairo Quintana (Colombia), Wouter Poels (Países Bajos) o Ilnur Zakarin (Rusia), que también tomarán la salida en Noruega, lo tendrán más difícil para triunfar, ya que la subida de Salmon Hill no es suficientemente dura como para eliminar a otros corredores con un punto más de velocidad en el esprint.

Interrogante en la selección española

Con la baja sensible de Alejandro Valverde, que debía ser el jefe de filas, la selección española queda sin un líder claro en su escuadra. El recorrido no parece ser suficientemente duro para los intereses de Marc Soler y David de la Cruz, mientras que José Joaquín Rojas no parece que pueda batir a otros hombres rápidos. Un ataque lejano de Luis León Sánchez podría ser la única opción de éxito de una selección que partirá con pocas posibilidades de volver a casa con medallas en el cuello.