Previa. ABANCA Ademar León - Elverum Håndball: un fortín el Palacio

Una final. Aunque solamente se han disputado por el momento dos encuentros en el Grupo C de la EHF Champions League, la igualdad marca el camino de varios equipos. La necesidad de situarse en la mejor posición clasificatoria posible hace que en la tercera jornada se presencie una auténtica final en la que estará presente el segundo representante español de esta competición. Desde las 19:30 horas de la tarde de este sábado 30 de septiembre, el Palacio Municipal de los Deportes de León volverá a ser testigo de un duelo en el que el ABANCA Ademar León buscará mantener el nivel ante el Elverum Håndball.

ABANCA Ademar León, solo vale ganar en casa

Las esperanzas están puestas en la máxima competición después de las fantásticas sensaciones mostradas ante el Gorenje Valenje y el Kadetten en los dos encuentros disputados hasta el momento. El ABANCA Ademar León quiere seguir avanzando y mostrando que es uno de los equipos más fuertes del Grupo C y para ello tiene el Palacio Municipal de los Deportes de León como su mejor aliado para conseguirlo. El calendario ha deparado que el cuadro marista dirima un segundo partido en su feudo de forma consecutiva ante el Elverum de Noruega. Un enfrentamiento que parece una auténtica final por la enorme igualdad que se está presenciando entre los seis equipos que conforman el grupo.

Las sensaciones son ideales después de un inicio de temporada exigente, pero en el que se encuentra dentro de lo esperado en este primer mes de competición. Incluso después de perder la oportunidad de superar al FC Barcelona Lassa en un apasionante duelo vivido este pasado miércoles en el Palacio Municipal de los Deportes de León. El feudo marista fue una olla a presión y eso es lo que espera que siga siendo Rafa Guijosa como así ha confirmado en la previa de la tercera jornada de la EHF Champions League Velux ante el cuadro noruego.

Un duelo en el que la afición leonesa volverá a disfrutar junto a los suyos de una competición apasionante y en la que el Palacio Municipal de los Deportes de León tendrá mucho que decir con el apoyo sobre los suyos. Rafa Guijosa deberá repartir minutos con el objetivo de mantener el ritmo de un ABANCA Ademar León que acumula una serie de encuentros de forma consecutiva que han exigido el mayor resfuerzo. El técnico madrileño solamente tendrá una ausencia por lesión, la de un Juanjo Fernández que se encuentra en la recta final de su recuperación.

Elverum Håndball, a por la primera victoria

El único que todavía no ha sumado el triunfo. El Elverum Håndball es el único equipo del Grupo C que todavía no ha sido capaz de estrenar su casillero de puntos después de las dos jornadas que se han desarrollado hasta el momento. El cuadro noruego tiene ante sí una auténtica final con el objetivo de no quedarse demasiado atrás después de que el Dinamo de Bucarest diera la sorpresa este miércoles batiendo al Kadetten. El enfrentamiento directo entre el Gorenje Valenje y el Skjern provocan que el duelo en tierras leonesas sea fundamental para las aspiraciones en esta competición de unos y otros.

Un equipo muy diferente al Gorenje Valenje y al Kadetten, los cuáles demostraron tener un físico imponente y una primera línea dura con la que difícilmente pudo competir el ABANCA Ademar León por su diferencia de altura. Rafa Guijosa ya avisó que es un equipo "típico nórdico" muy del estilo de la selección nacional de su país que fue capaz de alzarse con el subcampeonato del mundo recientemente. Una de las principales amenazas del conjunto noruego es su segunda línea, donde los extremos juegan una parte fundamental en el entramado que dirige el sueco Michael Apelgren.

Un viejo conocido de la afición leonesa y del panorama balonmanístico nacional después de militar en el Fraikin BM Granollers y en el Puerto Sagunto. El nombre propio del Elverum es Guliksen, que acumula por el momento un total de 14 goles en los dos partidos disputados hasta el momento desde su posición de extremo derecho. Una plantilla con claro aroma noruego en el que también aparecen dos daneses, un islandés, un sueco y un esloveno que ha conseguido alzarse con el título liguero durante seis años consecutivos.