Rajon Rondo pasará por el quirófano

Rajon Rondo no empieza con buen pie su andadura en New Orleans Pelicans. El base formado en la Universidad de Kentucky ha sufrido una lesión conocida como hernia deportiva o pubalgia, que le llevará a perderse el primer mes de competición. Rondo tuvo que retirarse el pasado viernes en el partido que le enfrentaba a Oklahoma City Thunder y fue rápidamente descartado por los médicos para el encuentro frente a Chicago Bulls. Tras diversas pruebas, los médicos descartaron cualquier tipo de tratamiento conservador y Rondo ha pasado por el quirófano con el objetivo de volver cuanto antes.

En New Orleans siguen un año más con su infortunio con las lesiones, siendo en este caso su fichaje estrella quién no podrá estar en la Opening Night. El pasado domingo, tras el encuentro frente a Chicago Bulls, los periodistas allí presentes preguntaron a Alvin Gentry acerca de la importancia de Rondo en New Orleans. Él respondió lo siguiente: "Él (Rondo) es un gran líder para cualquier equipo. Si quisieras tener un mentor en esta liga, te sugeriría que contases con él".

El propio Gentry ya maneja diversas alternativas de cara al partido inaugural frente a Memphis Grizzlies. Todo parece indicar que E'Twaun Moore hará las veces de base titular y formará pareja con Jrue Holiday en el backcourt de los Pelicans. Otra opción sería incluir en el quinteto inicial a Ian Clark, y dejar a E'Twaun Moore como primer recambio en los puestos exteriores.

Sea como fuere, Rajon Rondo será una baja muy sensible en el esquema de New Orleans Pelicans, ya que Alvin Gentry tiene en mente potenciar esta temporada las virtudes de Holiday como escolta, siendo Rondo quien lidere al equipo desde el puesto de base. Dicho experimento tendrá que esperar hasta mediados de noviembre, fecha oficiosa para el regreso de Rajon.