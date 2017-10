Google Plus

Guía VAVEL NBA 2017/18: Sacramento Kings, el futuro es brillante | Montaje de Álvaro García

Sacramento Kings continúa con ese proceso de reconstrucción tan peculiar que se inició con la salida de DeMarcus Cousins. La temporada pasada fue una auténtica montaña rusa para los aficionados de los Kings.

No comenzaron nada mal el nuevo año de baloncesto, pero los resultados no acababan de acompañar. No estuvieron finos en el Draft dejando escapar a Marquese Chriss que llegaba a Phoenix a cambio de Georgios Papagiannis.

El griego no consiguió cumplir con sus expectativas y se pasó gran parte del año jugando en el equipo de la liga de desarrollo. En navidad comenzó a salir el tema de Cousins; ¿deberían los Kings seguir apostando por él? Es uno de los mejores pívots de la liga, no había ninguna duda de eso, pero Sacramento debía pensárselo bien.

En el norte de California debían tomar un camino diferente que Cousins estaba impidiendo realizar. Tras el All-Star, se produjo el gran movimiento que pocos esperaban. DeMarcus Cousins era traspasado a New Orleans Pelicans a cambio de Buddy Hield, Tyreke Evans y Langston Galloway, más un pick de segunda ronda para el Draft de 2017. Muchos cuestionaron este movimiento.

Los Kings podrían haber conseguido algo mejor por Cousins, pero no resultó ser un cambio tan malo. Se hicieron con la estrella de la Universidad de Oklahoma que apunta maneras para tomar las riendas del equipo. Dijeron adiós a toda posibilidad remota de luchar por los Playoffs y optaron por el camino de la reconstrucción.

Su verano ha sido increíblemente bueno. Hemos visto como los Kings completaban una de las mejores noches del Draft de los últimos cinco años. De’Aaron Fox, Justin Jackson, Harry Giles y Frank Mason III llegaban a Sacramento, cuatro jugadores muy aptos que podrían haber acabado mucho más altos.

Fox llega como el principal nombre. Un jugador con una capacidad atlética muy impresionante y con una facilidad para anotar propia de un veterano de esta liga. Justin Jackson fue campeón de la NCAA con Carolina del Norte, un tirador puro y anotador con un tiro de media distancia letal.

Pasamos a Harry Giles, proyectado como uno de los posibles números uno del Draft antes de que diera comienzo la temporada. Las lesiones le hicieron caer muy lejos de la lotería. Fue la gran estrella incorporada a Duke y los Kings tuvieron ojo y tendrán paciencia para ver como responde en los próximos años.

El otro nombre es Frank Mason III un veteranísimo de la universidad de Kansas que quiere probar suerte en la NBA. Durante el verano, consiguieron cerrar las contrataciones de jugadores veteranos importantes como George Hill, Zach Randolph o Vince Carter. No hay duda de que los Kings van por el buen camino. La próxima temporada debe ser una más de este proceso en el que están creyendo en Sacramento.

No deben forzar nada ni intentar conseguir metas demasiado altas. Lo importante ahora es conseguir el desarrollo de este grupo joven que quiere hacer algo importante en la competición en los próximos años. Tienen los ingredientes, pero deben mostrarse capaces de sacar algo provechoso.

Jugador estrella: Buddy Hield

Buddy Hield es el llamado a liderar a los Kings en esta temporada de transición. Fue la fuerte apuesta de Divac en el traspaso de DeMarcus Cousins y es el mejor preparado para dar un impacto desde el principio.

Su capacidad anotadora y para anotar de tres es muy sorprendente y debe demostrar su habilidad en un equipo que le ha entregado las llaves hasta que De’Aaron Fox las reclame. Tienen todas sus esperanzas puestas en el escolta que demostró una ética de trabajo encomiable. Los tiros más importantes deben pasar por sus manos y Dave Joerger lo tiene bastante claro.

Entrenador: Dave Joerger

Dave Joerger terminó su andadura en Memphis Grizzlies hace dos temporadas. Pensaron que era el mejor momento de cambiar, y Fizdale hizo un gran trabajo en su primera temporada en los Grizzlies. Joerger encontró hogar en unos Kings donde la paciencia es algo fundamental.

Ha conseguido mantenerse de manera positiva en una temporada muy turbia para ellos. Todos confían en Joerger para mantenerse en el puesto. Un entrenador que quiere imponer ritmo y juego bonito en unos jóvenes pero veteranos Kings que quieren seguir consiguiendo los resultados necesarios para que el proceso de reconstrucción se complete.

Con la defensa por bandera aunque no sea algo que llame mucho la atención en esa zona del país. Tendrá que seguir siendo paciente con un equipo que se encuentra a medio camino de convertirse en competitivo.

Equipaciones

Plantilla

Número Jugador Posición País 00 Willie Cauley-Stein Pívot Estados Unidos 3 George Hill Base Estados Unidos 5 D'Aaron Fox Base Estados Unidos 7 Skal Labissiere Ala-pívot Haití 8 Bogdan Bogdánovic Escolta Serbia 9 Matt Jones Base Estados Unidos 10 Frank Mason Base Estados Unidos 13 Georgios Papagiannis Pívot Grecia 15 Vince Carter Alero Estados Unidos 17 Gary Temple Base Estados Unidos 20 Harry Giles Ala-pívot Estados Unidos 23 Malachi Richardson Escolta Estados unidos 24 Buddy Hield Base Estados Unidos 25 Justin Jackson Escolta Estados Unidos 29 JaKarr Sampson Ala-pívot Estados Unidos 41 Kosta Koufos Pívot Grecia 45 Jack Cooley Pívot Estados Unidos 50 Zach Randolph Ala-pívot Estados Unidos (SN) Marcus Williams Base Estados Unidos

