Guía VAVEL NBA 2017/18: Brooklyn Nets, en busca de la competitividad I Foto: Alvaro (VAVEL)

El Este se encuentra en crisis. La fuga de talento hacia el ‘Salvaje Oeste’ ha hecho que nos encontremos con una de las Conferencias Este con menos nivel que se recuerda. Jugadores como Rajon Rondo, Jimmy Butler, Paul George, Brook Lopez o Paul Millsap han decidido hacer las maletas y unir sus talentos a equipos de la ‘Conferencia Roja’.

Muchos dicen que esto se produce para no tener que encontrarse con LeBron, pero lo que esta más que claro es que a día de hoy solo hay dos grandes equipos en el Este: Boston Celtics y Cleveland Cavaliers. Esto sumado a la descomposición de los Indiana Pacers, los fracasos continuos de los Toronto Raptorsy la catástrofes administrativas de los Bulls, dejan un panorama bastante desolador.

Vía: NBA.com

Y aquí aparecen los Brooklyn Nets. Una franquicia que decidió construir su futuro a base de talonario y que ahora mismo está pagando los platos rotos. Ya no queda nada de aquellos traspasos con Boston que les hizo obtener a Paul Pierce y Kevin Garnett, y (por supuesto) ni rastro de aquel tremendo base que brillaba en los Utah Jazz. Sin embargo, como se suele decir en estos casos: “siempre sale el sol”, y aunque sobre la ciudad de Brooklyn sigue habiendo inmensos nubarrones, parece que ya se empiezan a visualizar los primeros rayos de este.

¿Hay esperanza a corto plazo?

La verdad es que a día de hoy es muy difícil desmentir o afirmar que los Brooklyn Nets son el peor equipo de la Conferencia Este. Esto se debe principalmente a que se han desmontado muchos proyectos en el Este y equipos de un nivel medio (como Bulls, Pacers o Hawks) han pasado a tener un nivel pobre y se ven atraídos hacia el famoso tanking. Costaría mucho pensar que los Bulls fuesen con la intención de clasificarse para Playoffs o que los Atlanta Hawks no fuesen uno de los peores equipos del año.

En resumidas cuentas: el número de franquicias a las que no les interesa ganar ha aumentado mucho. Los jóvenes talentos del Draft llaman a la puerta y cada derrota es un paso más hacia la reconstrucción. Por no hablar de los Sixers, que esperan dar el salto definitivo hacia los Playoffs y dejar de competir con los Nets por ser uno de los peores equipos del año.

Vía: NBA.com

Sin embargo, hay un equipo al que perder partidos no les hace más fuerte, los Nets. El hecho de no tener picks les empuja a crecer como grupo y a no buscar el tanking. Aspecto que puede ser definitivo y que les puede dar ese puntito de competitividad que escasea en sus rivales directos. Esa es la teoría que invita a pensar que el año que viene los Cavaliers no elegirán en un puesto tan elevado y que ha facilitado a los Celtics deshacerse de su querido pick del año 2018. Ahora el testigo lo tienen los Nets, y de su temporada saldrá un equipo beneficiado en el famoso trade que llevó a Irving a Celtics. En Boston y en Cleveland ya les miran de reojo. En juego: su futuro.

D'Angelo Russell, aspirante a estrella

Salir de Los Angeles Lakers por la puerta de atrás no es plato de buen gusto. Sin embargo, la joven estrella de los Brooklyn Nets, tiene una oportunidad de oro para demostrar todo su potencial en una franquicia en la que los focos no presionarán tan fuerte. Sin el problema de tener que ser competitivos desde el minuto uno, los Nets, tienen la obligación de exprimir al máximo al joven base y sacarle todo su talento, que es mucho.

Vía: NBA.com

Ya el curso pasado, Russell se prodigó más en los aspectos de ataque (15,6 puntos y 4,9 asistencias). Con porcentajes de tiro mejorables, pero que anuncian un potencial año de 20 o más puntos por partido en Brooklyn. Todo lo que crezca él, hará que la franquicia también lo haga. El techo es muy alto, pero la caída... también.

Altas y bajas

SIGUEN: Quincy Acy, Trevor Booker, Joe Harris, Rondae Hollis-Jefferson, Sean Kilpatrick, Caris LeVert, Jeremy Lin, Isaiah Whitehead y Spencer Dinwiddie.

BAJAS: Randy Foye, Archie Goodwin, Justin Hamilton, Brook Lopez, K.J. McDaniels y Andrew Nicholson.

LLEGAN: Jarrett Allen, DeMarre Carroll, Allen Crabbe, Milton Doyle, Timofey Mozgov, Yakuba Ouattara, D'Angelo Russell, Jeremy Senglin, Jacob Wiley y Tyler Zeller.

Plantilla

Posible quinteto inicial: Lin, D'Angelo Russell, Carroll, Hollis-Jefferson y Mozgov.

Número Jugador Posición País 1 D'Angelo Russell Base Estados Unidos 2 Akil Mitchell Alero Estados Unidos 6 Sean Kilpatric Base Estados Unidos 7 Jeremy Lin Base Estados Unidos 8 Spencer Dinwiddie Escolta Estados Unidos 9 DeMarre Carroll Alero Estados Unidos 12 Joe Harris Escolta Estados Unidos 13 Quincy Acy Ala-pívot Estados Unidos 14 Milton Doyle Base Estados Unidos 15 Isaiah Whitehead Base Estados Unidos 20 Timofey Mozgov Pívot Rusia 21 Jacob Wiley Alero Estados Unidos 22 Caris LeVert Escolta Estados Unidos 24 Rondae Hollis-Jefferson Alero Estados unidos 30 Jermy Senglin Base Estados Unidos 31 Jarreth Allen Pívot Estados Unidos 33 Allen Crabbe Escolta Estados Unidos 35 Trevor Booker Ala-pívot Estados Unidos 44 Tyler Zeller Pívot Estados Unidos 00 Yakuba Ouattara Base Francia

Equipaciones

Equipación local (Association) Equipación visitante (Icon) Equipación alternativa (Statement) Via NBA Jersey Database Via NBA Jersey Database Via NBA Jersey Database

Últimas cinco temporadas