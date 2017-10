Guía NBA VAVEL 2017/18: el futuro llegó hace rato

Google Plus

El futuro llegó hace rato | Fotografía: Montaje de Álvaro García

Lonzo Ball

Nombre completo: Lonzo Anderson Ball.

Nacimiento: 27 de octubre de 1997 (19 años).

Nacionalidad: Estadounidense (Anaheim, California).

Altura: 1,98 m.

Posición: Base.

Equipo: Los Angeles Lakers.

Posición del Draft: 2° (2017).

Foto: Usa Today Sports

Lonzo Ball, una de las promesas más grandes de la NBA de los últimos años. Elegido en el puesto número dos del Draft 2017 por Lakers, equipo en el que ya es “estrella” sin haber disputado ningún partido, su presencia, su gran trayectoria universitaria, su capacidad física y atlética sumado a una visión de juego estupenda hacen de Lonzo uno de los rookies más importantes, al que no hay que sacarle el ojo de encima, o porque no, el rookie que más prometedor.

Hijo de ex jugadores universitarios de baloncesto (El mediático LaVar Ball y Tina Ball) y hermano de Liangelo y Lamelo Ball (ambos basquetbolistas), Lonzo, lleva el baloncesto en las venas y tiene todo como para liderar el equipo de los Lakers en esta temporada. Está claro que las cámaras apuntarán a él a todo momento y el deberá cumplir con las expectativas que maneja. De pasado en la universidad de UCLA (promediaba 14,6 puntos, 7,6 asistencias 6 rebotes), siempre soñó con vestir los prestigiosos colores violeta y oro, ahora le toca demostrar.

En los primeros partidos de pretemporada ya se puede ver la confianza de su entrenador hacia él, utilizándolo como su base titular y hablando muy bien de su persona: “Necesitamos que lo sea (sobre ser el líder del equipo). La manera en la que juega, todo lugar al que va… si fuera a un centro de entrenamiento, la gente le seguiría porque hace mejor a la gente. Eso es lo que hacen los grandes líderes”, manifestó Luke Walton sobre Ball.

Markelle Fultz

Nombre completo: Markelle Fultz.

Nacimiento: 29 de mayo de 1998 (19 años).

Nacionalidad: Estadounidense (Upper Marlboro, Maryland).

Altura: 1,93 m.

Posición: Base.

Equipo: Philadelphia 76ers.

Posición del Draft: 1° (2017).

Foto: nba.com/sixers

Markelle Fultz, elegido como el número uno del Draft en 2017 por los 76ers, es otra de las más grandes promesas de esta NBA. Con una habilidad sorprendente, Markelle es muy atlético y de gran salto que le permite realizar grandes mates a pesar de su estatura, tiene una capacidad anotadora increíble y lo ha demostrado en su época universitaria promediando 23,2 puntos, 5,7 rebotes, 5,6 asistencias y 1,6 robos por partido en su única temporada en la Universidad de Washington, ya que al igual que Lonzo Ball solo disputaron una temporada universitaria para saltar a la NBA sin escalas.

Incluido en el mejor quinteto de la Pac-12 Conference, y en el tercer equipo All-American por Associated Press, la NABC y Sporting News. Fultz estuvo en disputa entre Boston y los Sixers para la elección del Draft, la joven estrella además de sus condiciones físicas para penetrar cuenta con un gran tiro de tres puntos, haciéndolo así un base completísimo. Dado a todas estas atribuciones, Markelle se perfila para ser uno de los líderes de Philadelphia junto a las otras dos jóvenes promesas Joel Embiid y Ben Simmons.

De’Aaron Fox

Nombre completo: De’Aaron Fox.

Nacimiento: 20 de diciembre de 1997 (19 años).

Nacionalidad: Estadounidense (Nueva Orleans, Luisiana).

Altura: 1,92 m.

Posición: Base.

Equipo: Sacramento Kings.

Posición del Draft: 5° (2017).

Foto: nba.com/kings

De’Aaron Fox, otro base completo de este top, formado en el instituto de Cypress, Texas y en la Universidad de Kentucky, es un armador muy agresivo en ataque con gran capacidad de pases y mucha potencia física, pero a pesar de su gran capacidad ofensiva, De’Aaron es un excelente defensor, además tiene buen promedio de rebotes y robos.

El joven elegido por Sacramento Kings en la 5ta posición del Draft 2017 realizo una brillante etapa de instituto promediando 31,2 puntos y 7,2 rebotes por partido en el instituto de Cypress Lakes, participando de varios eventos importantes como el McDonald's All-American Game, el Jordan Brand Classic, donde fue elegido co-MVP del partido junto a su compañero Malik Monk y el Nike Hoop Summit. Ya en su momento universitario, en donde solo estuvo un año en Kentucky, incluido en el quinteto ideal de la conferencia sureste y en el mejor quinteto de novatos, promediando 16,7 en puntos, 3,9 rebotes, 4,6 asistencias y 1,5 robos por partido.

Aunque no tenga una gran capacidad de tiro exterior, Fox es uno de los bases novatos top junto a Ball, Fultz y Smith Jr. El mismo, compara su juego con el de John Wall, “Probablemente todo el mundo diría que con John Wall. La forma en la que John ha estado jugando, no tengo problemas en que me comparen con él. Solo quiero ser capaz de llegar a la liga e intentar conseguir lo que está haciendo, e incluso mejorarlo. Es un gran jugador con quien compararte”. Comentaba el base en dialogo con ESPN previo al Draft.

Dennis Smith Jr

Nombre completo: Dennis Cliff Smith Jr.

Nacimiento: 25 de noviembre de 1997 (19 años).

Nacionalidad: Estadounidense (Godwin, Carolina del Norte).

Altura: 1,91 m.

Posición: Base.

Equipo: Dallas Mavericks.

Posición del Draft: 9° (2017).

Foto: nba.com/mavericks

Dennis Smith Jr, Denominado en por medios estadounidenses como “el jugador más explosivo” en su periodo de instituto en Trinity Christian School de Fayetteville (Carolina del Norte), donde promediaba 21,8 puntos. Dennis se destaca por su capacidad atlética, tiene una explosión para entrar en bandeja sorprendente que le permite realizar mates espectaculares, a mi parecer tiene un gran parentesco con Russel Westbrook, aunque con menor capacidad de tiro exterior. Estará en sus manos ver hasta dónde llega con sus Dallas Mavericks.

Smith Jr tuvo una dura lesión en 2015 cuando llegó a la Universidad Estatal de Carolina del Norte, lesionándose el ligamento anterior cruzado, esto le impidió disputar su primera temporada universitaria. Ya en 2016 jugó su primer temporada en los “Wolfpack”, en su única temporada previa a saltar a la NBA promedió 18,6 en puntos, 4,6 rebotes, 6,2 asistencias y 1,9 en rebotes. Fue elegido rookie del año de la conferencia Atlántica y en el mejor quinteto de novatos.

Aunque llame un poco la atención el porqué de la elección del Draft por parte de Dallas en la novena posición, Dennis es un jugador con mucho futuro, pero deberá disputarse el puesto en un equipo que cuenta con muchos bases (Barea, S.Curry, Farrell, Harris y Wayns). A pesar de esto está claro que Smith Jr. Será una de las promesas rookie de este año.

Jayson Tatum

Nombre completo: Jayson Christopher Tatum.

Nacimiento: 3 de marzo de 1998 (19 años).

Nacionalidad: Estadounidense (San Luis, Misuri).

Altura: 2,03 m.

Posición: Alero.

Equipo: Boston Celtics.

Posición del Draft: 3° (2017).

Foto: nba.com/celtics

Jayson Tatum, Otra de las más grandes promesas entre los rookies de esta temporada, elegido en la 3er ronda del Draft por los Boston Celtics, Tatum es un Alero con gran capacidad anotadora, letal en el uno contra uno y en contraataque, versátil, fuerte, buen defensor y por lo tanto muy completo. Su único aspecto a mejorar debería ser su capacidad de asistencia, es un jugador que tiende a ser individualista, un aspecto a corregir para Jayson.

El oriundo de Misuri, comenzó en el instituto Chaminade College Preparatory School, de Creve Coeur (Misuri), donde llegó a promediar 29,6 puntos y 9,1 rebotes, además de ser seleccionado como jugador y atleta del año. Galardonado con el prestigioso premio Gatorade National Player of the Year, participó de los principales eventos en jugadores de instituto donde fue una de las principales estrellas.

En su etapa universitaria lo hizo con los “Blue Devils” de la Universidad de Duke, en donde jugó una sola temporada promediando 16,8 en puntos, 7,3 rebotes, 2,1 asistencias, 1,3 robos y 1,1 tapones por partido. Además fue elegido en el quinteto ideal de novatos de la temporada 2015.

Ahora será un Celtic, equipo de grandes jugadores, entre ellos Paul Pierce, una leyenda de la NBA. “The Thruth”, ve a Jayson Tatum como una versión mejorada de el mismo y lo dice con estas palabras: “Cuando lo veo me da la sensación de ver una versión mía, pero más madura que cuando yo llegué a la NBA, al nivel de mi sexto, séptimo u octavo año. Él entiende perfectamente su posición, tiene muy bien trabajado sus pies, su step-back y su repertorio ofensivo parece muy completo. El cielo es el límite para este chico".

Ben Simmons

Nombre completo: Benjamín Simmons.

Nacimiento: 20 de julio de 1996 (21 años).

Nacionalidad: Australiana (Melbourne, Victoria).

Altura: 2,13 m.

Posición: Alero.

Equipo: Philadephia 76ers.

Posición del Draft: 1° (2016).

Foto: nba.com/sixers

Ben Simmons, con tan solo 21 años es el más “veterano” de este top, ya que aún no debuto oficialmente en la NBA para los Sixers dado a que una fractura en el quinto metatarsiano del pie lo mantuvo inactivo por toda la temporada 2016/2017. Benjamin, es un excelente jugador con muchísimo potencial, una capacidad atlética sorprendente, mucha potencia y explosión. No cuenta con buen tiro externo, pero lo suple con su gran porte físico y versatilidad para entrar al aro, además de ser un gran defensor.

El internacional con Australia, realizó varios deportes en su niñez, fútbol, rugby y por supuesto, baloncesto. El deporte de la pelota naranja, recién comenzó a tomar protagonismo a sus 14 años de edad, cuando tomó la decisión de centrarse solo en ese deporte y jugar para los Box Hill Senior Secondary College en el campeonato de escuelas australiano de 2011, pasando también por el Instituto Australiano de Deporte en 2012 y siendo participe de la medalla de plata de Australia en el campeonato mundial de baloncesto sub-17 de 2012 en Lituania.

Ya en la universidad, defendió la camiseta de los “Tigers” de la Estatal de Luisiana en donde promedió 19,2 en puntos, 11,8 en rebotes y 4,8 asistencias por partido, logrando multiples premios personales y logrando ser Rookie del año, además de estar en el mejor quinteto de la conferencia sureste.

Hay mucha expectativa en Philadelphia por el joven N° del Draft (2016), ya que viene realizando una buena pretemporada ya completamente recuperado de su lesión. Se espera que Simmons sea uno de los comandantes del equipo junto a Embiid y al también integrante de este top, Markelle Fultz.

Lauri Markkanen

Nombre completo: Lauri Markkanen.

Nacimiento: 22 de mayo de 1997 (20 años).

Nacionalidad: Finlandés (Vantaa).

Altura: 2,13 m.

Posición: Pivot/ Ala-Pivot.

Equipo: Chicago Bulls.

Posición del Draft: 7° (2017).

Foto: nba.com/bulls

Lauri Markkanen, sensación del último Eurobasket, es un Pivot/Ala-Pivot de 2,13 nacido en la fría Finlandia, sin dudas un jugador para no perder de vista en la NBA. Comparado con el letón Porzingis por su gran capacidad de tiro y habilidad con tanta altura, Markkanen se crió en una familia que respiraba deporte, hijo de Pekka y Riikka Markkanen (ex basquetbolistas) y hermano de Eero (Futbolista) y Miikka (renunció al baloncesto por sus lesiones). Lauri pasaba horas practicando en el patio de su casa su tiro, a pesar de las bajas temperaturas de su país.

Sorprende ver jugar a este muchacho, con 2,13 de altura tiene un juego que parece ser de un jugador externo y no interno, a que tiene un tiro de tres puntos sorprendente. Además de contar con un buen dribbling para su altura, es bueno pivoteando y realizando “pick and pop”, aunque debe mejorar su defensa. Está claro que será un jugador clave para el funcionamiento de los Bulls.

Destacándose en su paso por el sub-20 finlandes comenzó a llamar la atención de las universidades estadounidenses, puntualmente de los Wildcats de Arizona. Lauri llegó como un jugador desconocido, con un rol de reserva o jugador secundario, pero con el tiempo comenzó a ganarse un lugar gracias al aporte del proveniente de la ciudad de Vantaa, llevando a los Wildcats a conseguir hasta 15 victorias consecutivas, promediando 15,6 puntos, 9 asistencias y 7,2 rebotes por partido.

También comparado con Dirk Nowitski o Pau Gasol, la joven promesa de los Bulls deberá responder en la cancha ya que se espera mucho de él. Cabe recordar que Markkanen fue elegido en la 7° posición del Draft por Minnesota Timberwolves, quienes lo intercambiaron junto a Zach Lavine y Kris Dunn a cambio de Jimmy Butler y Justin Patton. Henrik Dettmann, su entrenador en la Selección de Finlandia (en donde promedió 24,3 puntos y 7,7 rebotes por partido en el Eurobasket) comentó a la prensa su opinión sobre Lauri: “Sabes lo especial que es cuando le ves jugar”.

Josh Jackson

Nombre completo: Joshua O’neal Jackson.

Nacimiento: 10 de febrero de 1997 (20 años).

Nacionalidad: Estadounidense (San Diego, California).

Altura: 2,04 m.

Posición: Alero.

Equipo: Phoenix Suns.

Posición del Draft: 4° (2017).

Foto: nba.com/suns

Josh Jackson es un jugador sumamente atlético y hábil, con una rapidez infernal gracias a su delgadez, es bastante alto para su puesto y cuenta con un gran juego ofensivo ya que se genera sus propias ocasiones de uno contra uno con creces. Debe mejorar el tiro de tres puntos y crecer más en su fuerza física. Fue elegido para el equipo de Phoenix Suns, en la cuarta posición del Draft 2017, en dicho equipo se encuentra haciendo una buena pretemporada y cuenta con posibilidades de sumar minutos ya que la plantilla cuenta con algunos lesionados.

En sus primeros años de instituto pasó por el campeón estatal, Consortium College Prep School de Detroit, allí fue una de las figuras promediando 28 puntos y 15 rebotes por partido. Más tarde se trasladó a California con su familia para el Justin-Siena High School de Napa donde jugó dos temporadas y promedió 31,2 puntos en la primera y 26,9 en la segunda, siendo uno de los jugadores más destacados y participando de multiples eventos como el McDonald's All-American Game donde fue elegido MVP.

Ya en la universidad, Josh, eligió jugar en los “Jayhawks” de Kansas, rechazando así otras propuestas como las de Michigan State y Arizona. En su única temporada promedió 16,3 en puntos, 7,4 rebotes, 3 asistencias, 1,7 en robos y 1,1 en tapones por partido. Fue incluido en el mejor quinteto de la Big 12 Conference y elegido novato del año de la conferencia. Aunque debe mejorar en algunos aspectos, es un jugador muy interesante para nutrir la plantilla de los Suns, ya que es un jugador muy versátil que puede ser determinante en situaciones adversas.

Jonathan Isaac

Nombre completo: Jonathan Isaac.

Nacimiento: 3 de octubre de 1997 (20 años).

Nacionalidad: Estadounidense (El Bronx, Nueva York).

Altura: 2,11 m.

Posición: Alero/ Ala-Pivot

Equipo: Orlando Magic.

Posición del Draft: 6° (2017).

Foto: nba.com/magic

Jonathan Isaac, elegido por los Magics, es un jugador de buena talla para su puesto, cuenta con una gran envergadura de brazos que le permite agarrar muchos rebotes con facilidad y ser un gran defensor. Puede jugar de Alero como puesto natural aunque también de Ala-Pivot, siendo esta una posición secundaria ya que no es su fuerte el juego de poste. Aunque Isaac es muy hábil debe mejorar su crecimiento físico, su delgadez le quita potencia a la hora de atacar el aro a pesar de ser un excelente atleta.

Jonathan, pasó por los institutos de Barron Collier High School en Naples, Florida y la International School en Hollywood, Florida. Además en un intento por no pasar por la Universidad y entrar en el Draft 2016 fue a la IMG Academy (un centro privado de tecnificación deportiva). Esa temporada promedió 17,6 puntos y 10 rebotes por partido. El nacido en Bronx, creció en sus cuatro años de instituto 15 centímetros, lo que le posibilitó el jugar en casi todas las posiciones del terreno de juego. Finalmente dejó a un lado la idea de intentar jugar en profesionales sin pasar por la universidad y en julio de 2015 anunció que se comprometía con Florida State, allí jugó una sola temporada en donde promedió 12 puntos, 7,8 rebotes, 1,5 tapones, 1,2 asistencias y 1,2 robos por partido. Además fue incluido en el mejor quinteto “Freshman” de la conferencia Atlantica.

Elegido en la sexta posición del Draft está buscando ganarse la confianza del coach Vogel para conseguir minutos de juego. Se lo vio muy bien en la Summer League, mostrando su juego versátil, aprovechando bien sus oportunidades y causando una buena impresión en el entorno de los Magics.

Frank Ntilikina

Nombre Completo: Frank Ntilikina

Nacimiento: 28 de julio de 1998 (19 años)

Nacionalidad: Belga (Ixelles)

Altura: 1.96 m.

Posición: Base.

Equipo: New York Knicks.

Posición del Draft: 8° (2017).

Foto: nba.com/knicks

Frank Ntilikina, una de las sopresas del Draft, seleccionado en el puesto 8° por los Knicks fue uno de los dos primeros internacionales seleccionados. El belga, no ha jugado baloncesto universitario, sino que llega desde Strasbourg francés donde era un jugador importante y promediaba en su última temporada 5,2 puntos, 2,1 en rebotes y 1,4 asistencias.

Es un base de 1,96 que impresiona por su capacidad no solo física sino que también se destaca en su cabeza para tomar decisiones. Con su altura y sus brazos largos llama mucho la atención, aunque debe sumar masa muscular. Su técnico en Francia asegura que, “es muy maduro en su juego. Debe progresar en su agresividad pero el equipo tiene confianza en él. Juega con mucha cabeza”. Frank cuenta con un gran potencial defensivo que le será vital para suplir su falta de anotación.

Sus padres nacieron en Ruanda y él en Bélgica. Cuando tenía solo tres años, la familia se mudó a Estrasburgo, y allí ha crecido Ntilikina como persona y como jugador de baloncesto, deporte que practica desde los cinco años. De todos los partidos que ha jugado en su joven carrera, los más importantes fueron los seis disputados en diciembre de 2016 con la selección francesa sub-18, allí promedió 15.2 puntos, 4.5 asistencias y más de dos robos por partido, llevando a su equipo hasta una final en la que enamoró a los scouts con 31 puntos y siete triples.